Traditionsduell des FC Carl Zeiss Jena gegen Zwickau abgesagt

Jena. Darum muss das kommende Jenaer Heimspiel gegen den FSV Zwickau verschoben werden.

Die Partie des FC Carl Zeiss Jena am Samstag in der Fußball-Regionalliga Nordost gegen den FSV Zwickau wurde vom Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) abgesagt. Der FSV Zwickau hatte einen Antrag beim NOFV gestellt, da er aufgrund einer Grippewelle und vielen Verletzungen nur noch acht Spieler der 1. Mannschaft zur Verfügung hat. Der NOFV bestätigte am Donnerstag die Absage auf seiner Homepage. Ein Nachholtermin wurde noch nicht bekanntgegeben.

So muss das Wiedersehen mit dem Ex-Jena-Coach Rico Schmitt im Ernst-Abbe-Sportfeld vorerst verschoben werden. Schmitt, der seit Anfang der Saison die Sachsen als Chefcoach betreut, hatte den FCC im Oktober 2019 in der 3. Liga übernommen, war wegen Erfolglosigkeit aber schon im Februar 2020 wieder entlassen worden. Sein damaliger Co-Trainer war René Klingbeil, der die Jenaer nach Schmitts Entlassung als Teamchef bis zum Saisonende übernahm. Mittlerweile ist Klingbeil Cheftrainer der Jenaer.

