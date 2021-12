Jena. Für die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss beginnt am Sonntag bei Bayer Leverkusen die Rückrunde – und das als Tabellenletzter. Was Trainerin Anne Pochert zur derzeitigen Gesamtsituation zu sagen hat, worauf sie in der Rückrunde hofft und welche Rolle das liebe Geld in der Bundesliga spielt, erfahren Sie im Interview...