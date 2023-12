Futsal, E-Junioren-HKM: JFC-Kicker Edwin Bonde (l.) wird im Spiel gegen Wismut Gera II im letzten Moment am Torschuss gehindert.

Schmölln Futsal-Hallenkreismeisterschaft: Motor Altenburg und Wismut Gera auf den Plätzen. Nur vier Teams am Start

Nach fünf Teams bei den D-Junioren waren es bei den E-Junioren am Sonnabend in der Schmöllner Ostthüringenhalle sogar nur vier Mannschaften, die um den Hallenkreismeistertitel im Futsal stritten. An Spannung war das Turnier kaum zu überbieten.

Motor Altenburg sah schon wie der sichere Sieger aus

Nach zwei Runden sah der SV Motor Altenburg bereits wie der sichere Sieger aus. Zumindest hatten die Skatstädter den JFC Gera glücklich mit 2:1 bezwungen und sich anschließend von Wismut Gera I mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Ein weiterer Dreier zum Abschluss gegen die bis dahin punktlose Wismut-Reserve hätte eine gute Ausgangsposition in Sachen Titelgewinn bedeutet. Doch es kam anders. Die körperlich starken Altenburger kamen gegen Wismut II nicht über ein 1:1 hinaus, wodurch die abschließende Turnierbegegnung zwischen dem JFC und Wismut Gera I zum Endspiel wurde.

In dieser Partie spielten die mit dem jüngeren Jahrgang angetretenen JFC-Kicker groß auf. Die von Daniel Gehrt, Oliver Bonde und Sebastian Schroll betreuten Geraer waren eigentlich schon im Auftaktspiel gegen Motor Altenburg die bessere und auch chancenreichere Mannschaft, die ihre Möglichkeiten aber nicht in Treffer ummünzen konnte und deshalb mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatte. Gegen Wismut Gera II hatten die Trainersöhne Edwin Bonde und Jonas Gehrt ins Schwarze getroffen, ehe Wismut II durch Milo Radtke eine Unachtsamkeit in der JFC-Deckung mit dem 1:2-Anschluss bestrafte.

Gegen Wismut I zum Abschluss hatte sich der JFC dann ans Futsalspielen gewöhnt. Technisch äußerst versiert agierend und diesmal auch die sich bietenden Möglichkeiten verwertend, landete der JFC-Nachwuchs einen nie gefährdeten 5:0-Kantersieg. Jonas Gehrt war mit seinen vier Treffern der überragende Kicker auf der Spielfläche, während für das fünfte Tor Yasin Hossaini verantwortlich zeichnete.

Zum Team des Hallenkreismeisters gehörten neben den Torschützen auch Sten Bautz, Tom Funke, Leo Schroll, Franz Schubert, Adrian Diez und Wilham Rosner. „Meine Mannschaft war zum richtigen Zeitpunkt da. Ich hätte mir insgesamt einen größeren Zuspruch an Teilnehmern gewünscht bei dieser Hallenkreismeisterschaft. Als ich so alt war, waren diese Turnier Höhepunkte. Da wollte jeder mitmachen. Da müssen wir wieder hin“, so JFC-Trainer Daniel Gehrt, der auch für die Landesklasse-Männer des TSV Gera-Westvororte verantwortlich zeichnet. Hinter Motor Altenburg blieben für die beiden Geraer Wismut-Vertretungen nur die Ränge drei und vier.

Futsal-Hallenkreismeisterschaft E-Junioren: JFC Gera - SV Motor Altenburg 1:2, - BSG Wismut Gera I 5:1, - BSG Wismut Gera II 2:1. SV Motor Altenburg - BSG Wismut Gera I 0:0, - BSG Wismut Gera II 1:1. BSG Wismut Gera I - BSG Wismut Gera II 1:0. Endstand: 1. JFC Gera 8:4 Tore/6 Punkte, 2. SV Motor Altenburg 3:2/5, 3. BSG Wismut Gera I 2:5/4, 4. BSG Wismut Gera II 2:4/1.