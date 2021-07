Traktor Teichel überzeugt nur in Hälfte eins

Tom Oschmann, Kapitän des SV 1883 Schwarza, absolviert in der fußball-losen Zeit viel individuelles Training wie hier in der Nähe des Schwarza-Wehres in Bad Blankenburg.

Teichel. 2:1-Erfolg gegen den SV 1883 Schwarza

Nach Monaten des Wartens rollte endlich wieder einmal das runde Leder über den gepflegten Rasen des kleinen Platzes im Gornitztal. Mit dem Kreisoberligisten SV 1883 hatte man sich einen attraktiven Testgegner ausgesucht und so waren zahlreiche Schwarzaer Fans nach Teichel gekommen.

Die Gastgeber legten flott los, so als wollten sie gleich die Fronten klären. Doch zwei Teicheler Möglichkeiten verpufften ebenso wie eine Schwarzaer Chance. Wenig später zeigte Arper, was in ihm steckt. In der Spitze ganz clever angespielt, ließ er seinen Schwarzaer Widerpart aussteigen und netzte zur verdienten Führung ein. Während die Teicheler sich sehr gefällig nach vorn kombinierten, hatten die Gäste ein einfacheres Rezept ausgesucht: Weite, steile Bälle in die Spitze, wo man immer wieder Oschmann suchte. Als Kaldeborn ein Querpass total misslang, sprintete Oschmann dazwischen und vollendete eiskalt: 1:1 (33.). Kurz vor der Pause erneut eine flotte Kombination der Gastgeber. Enke flankte und Sorge stieg hoch, um mit einem wuchtigen Kopfball die 2:1-Führung zu erzielen (43.). Fazit bis dahin: Starke erste Hälfte der Traktoristen, mit dem Manko der Chancenverwertung.

An das Niveau des ersten Abschnitts kamen die Landesklässler in Hälfte zwei nicht mehr heran. Die Angriffe wurden einfach schlecht zu Ende gespielt. Aus der optischen Überlegenheit schlug man kein Kapital mehr. Aber auch die Gäste machten vor Teichels Gehäuse keinen „Stich mehr“. Erwähnenswert noch der Freistoß von der rechten Seite in Strafraumhöhe, welchen Oschmann knapp am langen Eck vorbei schoss. Und auch aus einer Eckstoßserie konnten die Platzbesitzer kein Kapital mehr schlagen.