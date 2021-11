Traumfinale beim Grand Slam of Darts: Price gegen Wright

Wolverhampton. Beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton kommt es zum Traumfinale zwischen Weltmeister Gerwyn Price und dem Weltranglistenzweiten Peter Wright.

Der Primus aus Wales und der Schotte treffen nach ihren Siegen im Halbfinale am heutigen Sonntagabend (20.00 Uhr/DAZN und Sport1) aufeinander. "The Iceman" Price bezwang am Nachmittag den Engländer James Wade mit 16:9, im Anschluss besiegte "Snakebite" Wright den Engländer Michael Smith mit 16:12. Wright, der am Samstag Fallon Sherrock bezwungen hatte, hatte nach seinem Halbfinal-Sieg Tränen in den Augen.

Price und Wright gehen auch als Favoriten in die Darts-WM in London (ab 15. Dezember).

© dpa-infocom, dpa:211121-99-87304/2