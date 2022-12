Traumfinale steht, aber: „Werde aus Frankreich nicht schlau“

Essen. Frankreich und Argentinien ermitteln am Sonntag den Weltmeister. Wie geht es aus? Wir sprechen darüber in unserem WM-Podcast.

Der Auftrag an Dompteur Kylian Mbappé und seine Löwenbändiger kam von höchster Stelle. Stoppt Lionel Messi – und bringt den Pokal „zurück nach Hause“, lautete die klare Ansage von Emmanuel Macron bei der wilden Kabinenparty im Beduinenzelt.

Der französische Staatspräsident stimmte zum Gala-Hit „Freed from desire“ jeden Einzelnen der tanzenden Helden auf das Endspiel bei der WM in Katar ein und streichelte Trainer Didier Deschamps väterlich die Wange. Für Macron steht fest: „Aller guten Dinge sind drei! Wir gewinnen das Ding.“ Wie 1998 und 2018.

Der Titelverteidiger Frankreich gegen die Fußball-Nation Argentinien, Mbappé gegen Messi, der „neue Pelé“ gegen den Erben von Diego Maradona: Größer und dramatischer als bei diesem in vielerlei Hinsicht historischen Finale am Sonntag (16 Uhr/ARD) in der „goldenen Badewanne“ von Lusail wird es nicht. Auch nicht aus Sicht des Gastgebers: Mbappé gegen Messi – das ist das Duell zweier Klubkollegen von Paris St.-Germain, Katars Staatsklub.

In der neuen Ausgabe unseres Podcasts „WM Inside - Der Expertentalk“ sprechen wir natürlich über die beiden Halbfinals und das bestehende Traumfinale. Moderator Timo Düngen diskutiert mit Andreas Berten, stellvertretender Funke-Sportchef und WM-Reporter Marian Laske über das große Abschluss-Spektakel.

„Alle Argentinier werden für Messi spielen wollen“

Wer gewinnt? Marian Laske ist sich da nicht so ganz sicher: „Ich werde aus Frankreich nicht so richtig schlau. Gegen England und Marokko waren es keine Spiele, in denen sie die bessere Mannschaft waren – am Ende gewinnen sie aber. Sie werden aber Argentinien in der Abwehr vor Probleme stellen, die die Südamerikaner bisher noch nicht hatten.“ Andreas Berten rechnet mit einem ausgeglichenen Spiel, das Frankreich aber am Ende verdient gewinnt. Weil: „Wer weiß, welchen Druck sich die Argentinier machen: Alle werden für Messi spielen wollen. Jeder wird versuchen, dem kleinen Leo den großen Titel zu schenken. Das kann sehr belasten.“

Gewürdigt wird in der Folge auch noch mal Halbfinalist Marokko, der Frankreich unterlag. „Es war schön zu sehen, was so eine Mannschaft wie Marokko den Leuten bedeutet“, sagt Marian Laske. „Es war ein Abend, auf den das ganze Land in seiner Fußball-Geschichte mit Stolz zurückblicken kann.“ Zudem widmet sich das Trio noch der neugegründeten Tast-Force des Deutschen Fußball-Bundes.

