Traummarke, Trommelwirbel, Tränen und ein Abschied vom THC mit 250 Liga-Treffern

Bad Langensalza. Wer sonst hätte dem Saison-Finale des Handball-Bundesligisten Thüringer HC den Stempel aufdrücken können als Top-Torschützin Markéta Jeřábková.

Traummarke, Trommelwirbel, Tränen: Herzlich und ans Herz gehend beschlossen die THC-Handballerinnen mit einer Mammut-Verabschiedung von acht Spielerinnen die Saison 2020/21. Sie drängten damit ein Finale etwas in den Hintergrund, dessen Drehbuch kaum spannender hätte geschrieben sein können. In letzter Sekunde erst durften die THC-Spielerinnen, Trainer und Helfer am Samstag bei einem 31:30 (15:14) gegen Bad Wildungen den so wichtigen 13. Rückrunden-Sieg bejubeln. Für die zum Teil bereits nach Hause gefahrenen Spielerinnen heißt es nun: warten, bis das Endergebnis feststeht.

Ihr Blick richtet sich auf den heutigen Dienstag. Infolge der coronabedingten Verschiebungen werden am Abend vier Nachholspiele ausgetragen – und entscheiden, wie der Thüringer HC die Bundesliga-Saison 20/21 beendet. Als Vierter? Als Fünfter? Vielleicht sogar noch als Dritter?

Am Ende Vierter? Fünfter? Oder gar Dritter?

Verliert Blomberg-Lippe (gegen Dortmund/18 Uhr) oder Metzingen (bei Bensheim/19.30 Uhr), bleiben die Thüringer Vierter und können sicher mit der avisierten European League-Teilnahme planen. Im Fall zweier Siege der direkten Konkurrenten müsste sich der THC mit Rang fünf bescheiden und in seinen Eurocup-Ambitionen darauf hoffen, dass Deutschland wie in den vergangenen Jahren einen zweiten Startplatz für die Champions League zugesprochen bekommt. Verlören beide, rückte der THC an dritte Stelle vor.

Dauerläuferin Kerstin Kündig gibt keinen Ball verloren. Mit klugen Entscheidungen brachte sie ihr Team im Sieben-gegen-Sechs am Ende zurück auf Kurs. Foto: Sascha Fromm

Herbert Müller mag als Mathematiker bekanntermaßen Rechenspiele. Welches Ergebnis am Ende stehen wird, ist für den Trainer ebenso wie für THC-Spielbetriebs-Gesellschafter Robert Böhm („Wir werden Vierter.“) mit hoher Wahrscheinlichkeit die direkte Qualifikation als Vierter für einen europäischen Wettbewerb. „Dortmund wird ohne Minuspunkt durchmarschieren“, kalkuliert Müller mit einem Sieg des makellosen Meisters beim Dritten Blomberg.

Dass die Eintrittskarte zur Europa-League ganz nah scheint, daran besaß nach einem kämpferischen Vortrag mit einer voranmarschierenden Dauerläuferin und Strippenzieherin Kerstin Kündig eine Spielerin enormen Anteil: „Maki“, wie Markéta Jeřábková von vielen genannt wird. Wer sonst als der „Eisvogel“ aus Plzen hätte einen solchen Krimi zum Abschluss für den THC lösen können. Die Sirene war ertönt, als die herausragende Werferin der Liga an der Strafwurflinie gleichermaßen Wurfkönnen wie Nerven aus Stahl demonstrierte. Cool wie so ziemlich immer setzte die Tschechin den von Jolina Huhnstock herausgeholten Siebenmeter ins Netz. Spiel, Satz und „Maki“. Das 31:30, zwei ganz wichtige Punkte für den THC, ihr 250. Liga-Tor, Rekordwert in der Geschichte der eingleisigen Frauen-Bundesliga – und vielleicht eine Marke für die Ewigkeit.

Keine glatte Zehn, sondern eine Zwanzig

Dass die Nummer 51 den Strafwurf verwandelt, daran zweifelte Herbert Müller keine Sekunde. „Egal, auch wenn du drei Siebenmeter verwirfst, du wirfst immer weiter“, gab er der sympathischen Frau vorher mit auf den Weg. Er wollte damit bezwecken, dass sich die Rückraumschützin selbst stets sicher fühlt.

Ihre zwölf Tore im rassigen Duell mit unbeugsamen und gegen Ende sogar vorn liegenden Bad Wildungerinnen deuteten an, dass er damit recht behalten sollte. Wie überhaupt mit dem Gefühl, dass die 25-Jährige alles Vertrauen zurückzahlen würde, dass er nach der Verpflichtung in sie gelegt hatte.

„Wenn es darum geht, eine so tragende Rolle zu besetzen, dann ziele ich sehr genau, bis ich den Pfeil loslasse“, erklärte der THC-Trainer. Er zog Parallelen zu Lamprini Tsakalou, die eine solche Führungsrolle ab Sommer übernehmen soll und „eine glatte Zehn“ sein müsse.

„Maki“ sei für Müller indes mehr als das gewesen. „Du warst eine Zwanzig für mich, eine Zehn handballerisch und eine Zehn menschlich“, sagte er bei der Verabschiedung der so mannschaftsdienlichen 25-Jährigen. Nach einem Bundesliga-Jahr wechselt die Nationalspielerin zum norwegischen Double-Gewinner Kristiansand. Am kommenden Wochenende spielt er um die Champions-League-Krone.

Freunde fürs Leben

„Ich bin sehr glücklich“, erklärte Markéta Jeřábková, nachdem sie viel beitragen konnte, um mit dem Team die knifflige Abschluss-Prüfung zu lösen. „Aber ich bin auch sehr traurig.“ Das Jahr verbindet sie damit, dass die Mannschaft immer mehr zusammenwuchs, besser zusammenspielte. Und überhaupt, dass sie viele gute Freunde gefunden hat. „Freunde fürs Leben“, fügte sie nach dem emotionalen Abschied mit leicht tränenerstickter Stimme an.

Iveta Korešová mit Söhnchen Jakub im Gespräch mit Meike Schmelzer (links), die den THC nach der Saison ebenfalls verlassen wird. Foto: Sascha Fromm

Am Ende ganz oben in der Torschützenliste zu stehen wäre für Jeřábková eine schöne Zugabe. Persönlicher Glanz besitzt in ihrem Teamdenken aber nur eine untergeordnete Rolle. Nachdem sie Rekordhalterin Iveta Korešová mit 246 Toren aus der Saison 2017/18 schon mal eingeholt hat, scheint ihr die Krone kaum noch zu nehmen zu sein. Konkurrentin Nele Franz (Blomberg) müsste am Dienstag gegen den deutschen Meister schon 24 Tore werfen, um die THC-Werferin vom Dienst noch von der Spitze zu verdrängen.

Dass die Teamgefährtin in der Nationalmannschaft ihre Bestmarke verbessern wird, stand für Iveta Korešová vor dem Duell gegen Bad Wildungen fest. „Sie knackt den Rekord. Das schafft sie locker. Aber für mich ist das kein Problem. Es bleibt in der Tschechei“, sagte die 32-Jährige. Infolge der coronabedingten Umstände kam es nach der Babypause nicht zum sehnlichst gewünschten Abschiedseinsatz. Zum Abschied war die herausragende THC-Spielerin des vergangenen Jahrzehnts extra nach Bad Langensalza gekommen. Auf der Tribüne verfolgte sie die letzten 60 Minuten, ehe es für sie warm ums Herz wurde und die eine oder andere Träne floss.

Trommelkonzert, Solotanz und Videobotschaft zum Karriereende für Publikumsliebling Ina Großmann, Geschenke, viele emotionale Dankesreden und beste Wünsche für Jolina Huhnstock, Klara Schlegel, Nina Neidhart, Marie Davidsen und Markéta Jeřábková, eine Ehre für Meike Schmelzer, deren Trikot bald mit in der Salzahalle aufgehangen werden soll. Und eine Verbeugung von Trainer Herbert Müller vor der Leistung von Iveta Korešová. Das ist eine andere Geschichte und wohl nicht der Schluss…