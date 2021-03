Triathlet Christian Altstadt trainiert zwischen Ferraris und Lamborghinis

Am Freitag wird Triathlet Christian Altstadt aus Jena beim Ironman 70.3 in Dubai an den Start gehen.

In gewisser Weise ist Christian Altstadt von einem Extrem in das andere gefallen – zumindest in Sachen Wetter. Saß der Triathlet aus Jena vor gut zehn Tagen noch bei knackigen fünf Grad im Sattel und fror gen Ende seiner Trainingseinheit so sehr, dass er kaum noch den Lenker halten konnte, muss er sich jetzt der Hitze stellen. Seit vergangenen Sonntag verweilt Altstadt in Dubai, wo er am Freitag am Ironman 70.3 teilnehmen will, einem Triathlon über die Halbdistanz. „Es ist einfach nur heiß und sonnig“, sagt Altstadt, der mit seinem nächsten Atemzug auf den Wettkampftag zu sprechen kommt: „Am Freitag soll es besonders heiß werden, die Temperaturen sollen auf über 35 Grad steigen.“