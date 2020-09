Stephan Knopf aus Artern will vorn mitmischen.

Nordhausen. Seidel und Knopf peilen in Quedlinburg Top-Plätze an.

In der „Hölle von Q“ in Quedlinburg startet ein Quartett des ORTHIM Triathlon Teams, in Cottbus werden die Mitteldeutschen Meister im Nachwuchs gesucht und im polnischen Gdynia findet ein Halb-Ironman statt – alles mit Nordhäuser Beteiligung.