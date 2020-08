Triptis und Tanna besiegen Kreisoberligisten

Tanna. So liefen die Pokalspiele der Mannschaften aus dem Saale-Orla-Kreis in der 1. Runde des Fußball-Kreispokals

SG SV Grün-Weiß Tanna – SV Lobeda 77 2:1 (2:0)

Nach großem Kampf und einer starken Mannschaftsleistung zogen die Grün-Weißen in die 2. Runde ein. In einer phasenweise hektischen Partie, in der Schiedsrichter Richter zehn Mal Gelb zeigte, war kein Klassenunterschied zu erkennen. Der Kreisoberligist wollte mit spielerischen Lösungen zum Erfolg kommen, doch er biss sich an den kompakt stehenden Platzherren die Zähne aus. Dazu hatte die Heinisch-Elf die Lufthoheit, war durch Konter und bei Standards gefährlich, so auch bei der frühen Führung in der 6. Minute durch Tino Kaiser. Ein Konter in der 38. Minute und ein Handspiel im Strafraum waren Ausgangspunkt zum 2:0. Den fälligen Strafstoß von Kaiser konnte SV-Torwart Macheleidt parieren, war aber gegen den Nachschuss machtlos. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit von Rassam kam für Lobeda zu spät.

SG Knau/Plothen/Görkwitz – SC Empor Mörsdorf 1:4 (1:3)

Die Freizeitmannschaft hielt lange Zeit gegen den Kreisligisten gut mit, ging sogar durch Eichelkraut früh in Führung (7.). Die Gäste brauchten einige Zeit um sich zu ordnen, schafften aber durch Willner den Ausgleich (21.) und kamen nach zwei Abwehrfehlern durch Weber (39.) und Hegeholz (43.) zur Pausenführung. Beim Heimteam ließen die Kräfte immer mehr nach und Willner sorgte für die Entscheidung.

FC Thüringen Jena III – TSG Zwackau 2:1 (0:1)

Im Spiel der beiden Kreisklassisten konnte sich der FC Thüringen nach Steigerung in der 2. Halbzeit durchsetzen. Vor der Pause gingen die Gäste durch Graßmuck verdient in Führung. Im zweiten Abschnitt erhöhte die Heimelf den Druck, ging aggressiver in die Zweikämpfe und konnte die Partie durch Lisker (66.) und Ludwig (76.) drehen.

FC Chemie Triptis – SG SV Thalbürgel 4:0 (0:0)

Gegen den Kreisoberligisten konnte sich der FC Chemie verdient durchsetzen. „Nach den durchwachsenen Leistungen in der Vorbereitung konnten wir unser Potenzial abrufen. Sieggarant war die Abwehrkette, aus der Sieler-Fischer herausragte. Auch in der Offensive konnte das Spiel dem Gegner aufgezwungen werden“, so ein zufriedener Co-Trainer Andre Nestvogel. Nach einem Sieler-Fischer-Freistoß traf Jäger per Kopf zur Führung. Nachdem die Gäste den Ausgleich vergaben, krönte Sieler-Fischer mit einem Freistoß ins obere Eck seine starke Leistung mit dem 2:0. Auch beim dritten Treffer durch Müller war er beteiligt, ehe Linke den Schlusspunkt setzte.

Täler SV Ottendorf – SV Moßbach II 0:7 (0:3)

Leichter als erwartet übersprangen die favorisierten Gäste die Hürde in Ottendorf. „Der Klassenunterschied war deutlich. Nach den zwei schnellen Toren war die Euphorie bei Ottendorf verflogen. Wir waren spielerisch, körperlich und mental überlegen“, so Moßbachs Trainer Michael Wilfert. Seine Elf bescherte ihm durch die ersten Tore von Krüger und Neupert einen ruhigen Nachmittag. Als Neupert kurz vor der Pause noch einmal zuschlug, war eine Vorentscheidung gefallen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel der Gäste, die die Überlegenheit durch die Doppelpacks von Schüler und Neupert zum Ausdruck brachten.

FSV Orlatal Langenorla III – BSC 98 Jena 5:1 (4:0)

Das Duell der künftigen Liga-Konkurrenten konnten die Orlataler klar für sich entscheiden. Die neugegründete dritte Mannschaft legte eine furiose erste Halbzeit hin und sorgte durch die Tore von Frövel per Doppelpack, Müller und Schmidt für eine Vorentscheidung. In der 2. Halbzeit ließ es der FSV ruhiger angehen und die Gäste konnten durch Seitz per Strafstoß verkürzen. Doch den Schlusspunkt setzten noch einmal die Gastgeber durch Holland.

VfB Steudnitz – SV Blau-Weiß Neustadt II 0:1 (0:1)

Die Blau-Weißen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Die diszipliniert spielenden Gäste begannen druckvoll. Nachdem Szalek per Freistoß in der 11. Minute nur die Latte traf, erzielte drei Minuten später Weise per Kopf nach einer Ecke die Führung. „Danach verpassten wir aus weiteren guten Chancen das zweite Tor nachzulegen“, so Neustadts Torwart-Trainer Jens Gruner.

SV Gleistal 90 II – TSV 1898 Oppurg 1:9 (0:3)

Die Oppurger waren in allen Belangen überlegen, gingen aber vor der Pause trotz der Treffer von Bloche (2) und Conrad fahrlässig mit ihren Chancen um. Nach der Pause wurde es besser und die Pfister-Elf ging im Abschluss konzentrierter zu Werke. Nach weiteren Treffern von Conrad und Plass erzielte Moradic einen Hattrick, ehe Pellenat den Torreigen beendete. Den Schlusspunkt setzten die Gleistaler und belohnten sich durch Sonnefeld mit dem Ehrentreffer.

SG SV Thalbürgel II – FSV Orlatal Langenorla 0:9 (0:3)

Bis zur 34. Minute hielt der Kreisklassist gut dagegen und konnte die Null halten, doch dann brach Weber den Bann und der klare Favorit war nicht mehr zu halten. Thurmann und Künzel per Strafstoß sorgten bis zur Pause für klare Verhältnisse. Darauf ruhte sich die Reich-Elf nicht aus. Thurmann erzielte drei zusätzliche Tore. Weber, Näther und Künzel mit seinem zweiten Strafstoßtor waren die weiteren Torschützen.

SG Möschlitz – FV Bad Klosterlausnitz II 5:1 (0:1)

Verdienter Sieg der Möschlitzer, die vor der Pause noch zu eigensinnig agierten. So führten die Gäste durch den Treffer von Walther. In der 2. Halbzeit trat die SGM als Mannschaft geschlossener auf, spielte zielstrebiger, war läuferisch stärker und konnte durch Tore von Fritz (2), Krause, Berger und Walther die Partie drehen.

SG SV Gräfenwarth II – SG SV Elstertal Silbitz/Crossen 0:1 (0:1)

Ohne zu glänzen, konnte sich der Kreisoberligist gegen den Kreisklassisten durchsetzen. Am Ende stand ein 1:0-Sieg durch den Treffer von Wagner zu Buche. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und waren spieltechnisch besser, doch gegen die Gastgeber fiel ihnen nicht viel ein. Meist operierten sie mit langen Diagonalbällen.

FSV Orlatal Langenorla II – SV Eintracht Camburg II 3:1 nach Verlängerung (1:1, 1:1)

Dank einer kampfstarken Leistung konnte der FSV die favorisierten Gäste aus der Kreisliga in der Verlängerung bezwingen. Zunächst bestimmten die Gäste das Geschehen. Die Führung lag durch Dietzel, Hirschfelders Lattentreffer und Reichenbächers Kopfball mehrmals in der Luft, Kleinhans konnten schließlich das 0:1 erzielen (31.). Danach vergab Dietzel das 0:2, stattdessen der Ausgleich kurz vor der Pause durch Veliqi. Nach dem Wechsel war die Partie offener. FSV-Keeper Näther war ein starker Rückhalt. In der Verlängerung sorgten Schad und ein Distanzschuss von Geyer für die Entscheidung.

Bodelwitzer SV – TSV Gahma 3:2 (2:1)

Nach einem Flugball von Seifert spitzelte Thomas Dietzel das Leder zur Führung ins Tor (20.), die Patzer (30.) ausbaute. Kurz vor der Pause machten die Gäste durch einen von Spindler verwandelten Strafstoß die Partie wieder spannend und erzielten durch Schimmelschmidt den Ausgleich (47.). Doch sie schwächten sich, Burger sah in der 75. Minute die Ampelkarte. Fast sah es nach einer Verlängerung aus, als der eingewechselte Bieder per Kopf in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte.