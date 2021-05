TSG Kaulsdorf: Rückzug aus Landesklasse

Die Kaulsdorfer Fußballer wollen künftig nur noch in der Kreisoberliga kicken.

Kaulsdorf. Die Fußballer setzen andere Prioritäten im Leben, die ein weiteres Spielen in der Landesklasse nicht mehr möglich machen

In einer Mannschaftssitzung entschied das Landesklasse-Team der TSG Kaulsdorf, sich aus der zweithöchsten Spielklasse des Freistaates zurück zu ziehen und die nächste Saison in der Kreisoberliga zu bestreiten. Der Vorstand des Vereins akzeptierte gestern Nachmittag die Entscheidung.

„Wir wollten nach der Meisterschaft 2018/19 das Abenteuer Landesklasse angehen und haben uns in dieser Spielklasse auf ein bis zwei Jahre eingestellt“, heißt es in der Begründung. Aktuell würde man jetzt schon in die dritte Saison gehen. Die Zeit sei aber nicht stehen geblieben, Prioritäten haben sich verschoben. Einige Leistungsträger sind um die 30 Jahre, einige bereits älter, haben Familien gegründet, Häuser gebaut, Jobs gewechselt. „Der Mehraufwand für die höhere Liga ist einfach schwer zu bewältigen.“

Hinzu kommt, dass die nachrückenden 17- und 18jährigen Juniorenspieler fast zwei Jahre lang kaum Wettkampfpraxis hatten. Ein sofortiger Einsatz in der Männer-Landesklasse wäre also mehr als ein Sprung ins kalte Wasser“, heißt es abschließend in der Erklärung.