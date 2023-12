TSV Bad Blankenburg ist mit Fortuna im Bunde

Bad Blankenburg Im Nachholer des Kreispokal-Achtelfinales wehrt sich Pokalverteidiger SV 1883 Schwarza lange gegen die Niederlage

Vor 114 Zuschauern wurde am Bad Blankenburger Hainberg der letzte Halbfinalist im Pokal-Wettbewerb des KFA Mittelthüringen ermittelt. Zwischen dem Gastgeber TSV Bad Blankenburg und dem Titelverteidiger SV 1883 Schwarza war es ein Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können. Das Spiel war bis in die fünfminütige Nachspielzeit fair umkämpft und man merkte beiden Teams die vierzehntägige witterungsbedingte Spielpause an.

TSV beginnt Begegnung zielstrebig

Der TSV begann sein Heimspiel zielstrebig, sorgte anfangs für permanente Torgefahr (6., 7., 9., 11.). Als auf der Gegenseite Oswin Brückner einmal durchgebrochen war, zeigte sich TSV-Torhüter Toni Herzog als Meister des Herauslaufens (13.). Die Partie nahm Fahrt auf. Die Gäste versuchten erfolglos durch einen Freistoß aus 35 Metern sich einem Toerfolg anzunähern (24.). In der 29.Spielminute vergab Jonas König die Top-Gelegenheit zum 1:0, als er an Tom Korittke scheiterte, anstatt den Ball auf den zweiten Pfosten quer zu legen. Moritz Hauser stellte die Gästeabwehr mit durchdachten Laufwegen immer wieder auf die Probe. Aus 16 Metern verfehlte er knapp das Tor; aus 5 Metern stoppte ihn grenzwertig ein Abseitspfiff am bis dahin verdienten 1:0 (35., 38.).

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Silvio Fehn (Kromsdorf) verpasste es Maxim Heilmann aus neun Metern den perfekten Schlag über den halben Platz durch Robert Krämer in einen Treffer zu veredeln (47.). Es kam die Zeit des Titelverteidigers, der im zweiten Spielabschnitt mutiger Fußball spielte. Oswin Brückner zielte aus 16 Metern knapp daneben (51.). Auch ein Freistoß durch Philipp Betz sorgte für Tor-Alarm (54.). Und in der 57. Spielminute stand der SV 1883 Schwarza nach perfekten Angriffszug über den rechten Flügel vor dem 0:1.

Titelverteidiger rennt glücklos Rückstand hinterher

Der TSV hatte Geduld und Moritz Hauser. Mit einem starken Move hart an der unkalibrierten Abseitslinie entwischte der A-Junior der Gäste-Abwehr. SV-Keeper Tom Korittke wollte im Strafraum retten, was nicht mehr zu retten war. Die Konsequenz folgte in Form einer Strafstoß-Entscheidung. Ein Fall für Strafstoß-Experte Jonas König, der erneut sicherverwandelte (66.). In der Restspielzeit lief der Titelverteidiger glücklos gegen den knappen Rückstand an. Der Gastgeber verließ sich nun auf seine kopfballstarke Defensive.

Auch in der fünfminütigen Nachspiel-Zeit blieben die Gastgeber vor dem Treffer zum 1:1-Ausgleich verschont blieben, es blieb beim 1:0. Der TSV Bad Blankenburg steht neben Blankenhain, Ilmenau und Oberweimar im Kreispokal-Semifinale.