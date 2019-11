Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TSV Bad Blankenburg stoppt Talfahrt

Nach zuletzt zwei Heimerfolgen wollte der SV 1883 Schwarza auch beim FSV 1928 Gräfinau-Angstedt punkten. Doch am Ende musste man eine 1:2 (1:2)-Niederlage einstecken.

Dabei lief es zunächst richtig gut für die Gäste. In der 26. Spielminute setzte sich Vogel gut auf der rechten Seite durch. Oschmann flankte und C. Betz traf zur Schwarzaer Führung. Die Gäste kontrollierten danach das Spiel, versäumten aber den knappen Vorsprung weiter auszubauen. Nach einem Einwurf in der Nähe der Mittellinie dann der Ausgleich, dem wenig später sogar die Führung für die Gastgeber folgte. Aber Panik war noch fehl am Platze, man hatte ja noch eine zweite Halbzeit.

In der fand Schwarza jedoch nur schwer im Spiel, die Gastgeber wurden nun spielbestimmend. Die Gäste wählten jetzt mit hohen Bällen zumeist das falsche Mittel. In der Schlussviertelstunde erhöhten die Gäste den Druck, um doch noch den Ausgleich zu schaffen. Kapitän Oschmann traf nur den Pfosten, nachdem er von Vogel bedient wurde und er den Torwart ausgespielt hatte. Der eingewechselte Stolze zwang den FSV-Torwart zu einer Glanzparade, als er mit seinem starken linken Fuß „abdrückte“. Doch der erhoffte Ausgleich fiel nicht mehr.

Nach dem tabellarischen Absturz von Platz zwei auf platz zehn konnte der TSV Bad Blankenburg mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Wachsenburg Haarhausen den Negativtrend stoppen. Dabei gingen die Gastgeber bereits nach 17 Minuten in Führung: Alexander Marr erzielte sein neuntes Saisontor. Doch es sollte ein Spiel auf des Messers Schneide bleiben, zumal der vorentscheidende Treffer zum 2:0 durch Ronny Wagner erst nach einer reichlichen halben Stunde fiel. Doch mit dem Heimerfolg überflügeln die Akteure vom Hainberg den Kontrahenten aus dem Ilmkreis und klettern jetzt wieder etwas in der Tabelle nach oben.

Sowohl für Schwarza als auch für Bad Blankenburg kommt es jetzt zu einer dreimonatigen Winterpause. Am 29. Februar fährt der SV 1883 dann nach Großbreitenbach, der TSV empfängt Einheit Bad Berka.