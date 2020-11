TSV Gahma für einzigartiges Projekt ausgezeichnet

„Kooperationen von Schulen und Vereinen bringen allen beteiligten Partnern nur Gewinne. Denn zwei Stunden Schulsport pro Woche reichen nicht aus, um den Bewegungsmangel im Alltag auszugleichen“ – so heißt es seitens des Landessportbundes (LSB) und des Sportministeriums hinsichtlich der Verleihung des Kinder- und Jugendsportpreis des Thüringer Sports 2020.

Zehn zukunftsweisende Kooperationen von Sportvereinen mit Grund-, Gemeinschafts- oder Regelschulen wurden in diesem Jahr geehrt. Entscheidend für die Jury waren Partnerschaften mit spielerischen Angeboten für den Altersbereich bis 14 Jahre, um den Schülern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten sowie das Interesse für sportliche Betätigung zu wecken.

Zu den Preisträgern, die aufgrund der Corona-Pandemie alle einzeln besucht und beglückwünscht wurden, zählt das Förderprogramm „ActiveKids“ im Saale-Orla-Kreis. Hierbei handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem hiesigen TSV Gahma und Kindergarten beziehungsweise der Grundschule in Ruppersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Remptendorf.

Keine Kosten oder Mitgliedschaft

Die Idee dahinter: Die Kinder im Alter von vier bis zehn Jahre können in kleinen, individuell festgelegten Gruppen montags und dienstags ihrem Bewegungsdrang nachgehen – ganz ohne Kosten, verpflichtende Mitgliedschaft oder einem Leistungsprinzip.

„Wir wollen, dass sich alle gemeinsam bewegen, spielen und Spaß haben. Das fördert nicht nur das Sozialverhalten sondern auch die koordinativen Fähigkeiten der Kinder. Zudem erfahren sie eine Wertschätzung, da wir immer auf die Wünsche der Kinder eingehen“, sagt Andreas Behr. Der 25-jährige Erzieher und Inhaber einer C-Lizenz im Breitensport verantwortet gemeinsam mit seinem Berufskollegen Alexander Zapf die Durchführung der Bewegungsgruppe. Unterstützt werden beide seit Kurzem vom Elternpaar Franziska und Jens Kaufmann.

Neben Fußball wenig Alternativen

Andreas Behr ist ebenso Fußballnachwuchstrainer, weiß um die Bedeutung von sportlicher Betätigung im jungen Alter. Für diese genutzt wird die Turnhalle in Ruppersdorf sowie der Sportplatz in Gahma.

Der TSV steht voll und ganz hinter dem Projekt, sagt Tino König, seit 2014 erster Vorstand im Verein. Die derzeit zirka 160 Mitglieder teilen sich vornehmlich auf die Sparten Fußball, Kegeln sowie Freizeitvolleyball und Leichtathletik auf.

Wie so häufig im ländlichen Raum ist ein breites Angebot für den Nachwuchs schwer zu realisieren. „Zumeist liegt der Fokus auf dem Fußball, nicht selten im Nachwuchsbereich erst ermöglicht durch Spielgemeinschaften mit benachbarten Gemeinden. Wenn Jungs oder vor allem die Mädchen einen anderen Sport machen wollen, müssen die Eltern teils weite Wege zum Training oder Wettkampf auf sich nehmen. Nicht zuletzt deswegen hatten wir die Idee einer sinnvollen Alternative“, sagt der 36-jährige Vorsitzende, dessen Tochter Samia zu den aktuell 36 aktiven Kindern des Förderprogrammes zählt.

Großes Interesse von Eltern und Kindern

Das Interesse von Eltern und Kindern ist groß – aktuell größer, als von den ehrenamtlichen Trainern und Betreuern abgedeckt werden kann. „Natürlich freuen wir uns, wenn durch das Projekt die Kinder im Nachhinein Vereinsmitglied werden – aber ein Muss ist das nicht“, sagt Tino König. Der Zuspruch, auch von Kindern aus benachbarten Orten, steigt stetig.

„Zur Zeit sind wir am Kapazitätsmaximum, was die Betreuung angeht. Mit mehr Trainern könnten wir noch mehr machen“, wirbt der Vereinschef für neue Trainer und engagierte Eltern. Das Projekt sei in dieser Form einmalig in der Region, was aber keinesfalls so bleiben muss. „Wir wollen eher den Anstoß für andere Vereine und Gemeinden geben, unserer Idee nachzueifern“, sagt König.

800 Euro für Motorikkisten

Seit 2018 mobilisieren die Initiatoren von „ActiveKids“ die Jugend der Region, auch in Coronazeiten wird versucht, durch WhatsApp-Videos mit Übungen und kleinen Wettkämpfen Kinder plus Eltern bei Laune und vor allem in Bewegung zu halten. Dieses Engagement wurde vom Sportministerium zusätzlich mit 800 Euro prämiert.

Neben der Unterstützung des TSV Gahma und der Gemeinde kann dieses Geld gut investiert werden – zum Beispiel für spezielle Motorikkisten, damit es auch nach Corona voll motiviert weitergehen kann.