Die Punktspiele in den Tischtennis-Kreisligen wurden in diesen Tagen fortgesetzt.

TTC Saalfeld III und SV 1883 Schwarza IV ohne Minuspunkt

1. Kreisliga

In der Kreisstadt wurde die verlegte Partie der 1. Tischtennis-Kreisliga zwischen dem 1. TTC III und Lok II gespielt. Vom Tabellenstand her fiel diese Begegnung unter die Rubrik „Spitzenspiel“. Die Eisenbahner als Aufsteiger spielten stark mit gegen den Tabellenführer, mussten sich allerdings letztendlich 6:8 geschlagen geben. Anders herum lief es für die Lok-Akteure bei ihrem Auftritt beim TTC Zeigerheim II, wo man als 8:6 Sieger die Tische verlassen konnte. Ebenfalls knapp ging es zwischen dem TTC Zeigerheim I und dem SV 1883 Schwarza III in der Sporthalle der Rudolstädter Westschule zu. Am Ende kam Zeigerheim mit einem 8:5 Erfolg zum Doppelpunktgewinn. Die Zähler geschenkt bekam hat Turbine Hohenwarte, da Konkurrent Thuringia Königsee in Kaulsdorf nicht angetreten ist.

Nach dieser Runde sind der 1. TTC Saalfeld III (12:0), Zeigerheim I (9:3) sowie Hohenwarte (8:4) auf den Spitzenpositionen. Ohne Pluspunkt ist Königsee (0:10) im Besitz der roten Laterne.

2. Kreisliga

Spannend ging es zu zwischen Neuling Turbine Hohenwarte III und Absteiger SV 1956 Großkochberg III. Hier sah der Favorit aus dem Goethe-Örtchen beim 4:0 fast wie der Sieger aus. Die Kaulsdorfer bäumten sich auf, kamen zum 3:4, glichen beim 5:5 aus und führten durch Manfred Müller (6:5) sowie Sören Fritz kurz vor Ultimo 7:6. Lutz Gieseler bewerkstelligte letztlich mit einem 3:0 über Gerhard Scheufler die Punkteteilung zum 7:7. Auch bei Großkochberg IV erreichte das Aufsteiger-Quartett aus Kaulsdorf einen Teilerfolg. Bis zum 3:3 war die Partie eng, bevor sich die Großkochberger mit dem 6:3 etwas Luft verschaffen konnten. Turbine steckte nicht auf, erreichte das 6:6 und kam durch Gerhard Scheufler mit 7:6 in Vorderhand. Den Sieg von Hohenwarte vereitelte Eberhard Taplan mit seinem 3:1 über Rainer Wersch.

Anders der zweite Aufsteiger SG Marktgölitz II, der sich Turbine Hohenwarte II an eigenen Tischen 2:8 beugen musste. Seine Tabellenführung verteidigt hat die erste Garnitur aus Marktgölitz, welche den 1. TTC Saalfeld IV mit einem 4:8 auf die Heimreise schickte. Zu Auswärtspunkten kam der TSV Bad Blankenburg III. Die Kurstädter gewannen beim Erstligaabsteiger Großkochberg III sicher mit 8:3.

Einen vollständigen sechsten Spieltag hätte man kurz darauf gespielt, wenn die Partie zwischen Turbine Hohenwarte II und Erstligaabsteiger SV 1956 Großkochberg III nicht verlegt worden wäre.

Auswärtszähler verbuchte die SG Marktgölitz I, die sich 8:1 in Kaulsdorf beim Aufsteiger Turbine Hohenwarte III durchgesetzt hat. Jeweils 8:2 konnten an eigenen Tischen Stahl Unterwellenborn und der TSV Bad Blankenburg III triumphieren, die gegen die Kellerkinder SG Marktgölitz II sowie den SV 1956 Großkochberg IV anzutreten hatten. Spannender sah es im Saalfelder Stadtderby zwischen dem 1. TTC IV und Lok III aus. Hier blieb das Match bis zum 5:5 ausgeglichen, bevor Jürgen Franz, Daniel Renner sowie Christian Becker im Schlussspurt den 1. TTC IV auf die Siegerstraße gebracht haben (8:5).

Am siebten Spieltag wurde bei der SG Marktgölitz I das Spitzenspiel dieser Runde ausgetragen, wo der Tabellenzweite auf den Spitzenreiter TSV Bad Blankenburg III traf. Wer hier eine spannende und knappe Auseinandersetzung erwartet hat sah sich getäuscht. Der Gast vom Tor zum Schwarzatal bestimmte die Szenerie, so dass am Ende ein klarer 8:2-Erfolg zu Buche stand. Chancenlos waren die Aufsteiger Marktgölitz II und Turbine Hohenwarte III. Während die SGM II bei Lok Saalfeld III mit 0:8 den Kürzeren gezogen hat, verlor Hohenwarte III in heimischen Gefilden dem 1. TTC Saalfeld IV 1:8. Knapp ging es zwischen Absteiger SV 1956 Großkochberg III sowie Stahl Unterwellenborn zu. Zum Schluss jubelte das Stahl-Quartett über einen 8:5 Sieg.

Nach diesem Spieltag ist Bad Blankenburg III (13:1) weiter auf dem Platz an der Sonne. Den Lavendelstädtern folgen der 1. TTC Saalfeld IV (11:3) und Marktgölitz I (10:4), welche die Positionen getauscht haben. Schlusslicht ist Neuling Marktgölitz II (0:14).

3. Kreisliga

In der 3. Tischtennis-Kreisliga ist dem Absteiger SV 1883 Schwarza IV im Moment kein Bein zu stellen. Bei seinem Auftritt beim MTV 1876 Saalfeld III gab es ein klares 8:0. In Unterwellenborn wurde das Vereinsduell gespielt, welches die zweite Mannschaft 8:4 gegen die sich wehrende dritte Garnitur gewinnen konnte. Stahl III bekam zudem ein Punktepaar gutgeschrieben, da der TTC Zeigerheim III nicht angereist ist. Spannend war dagegen die Partie zwischen Punktspielneuling 1. TTC Saalfeld V und dem SV 1883 Schwarza V. Schwarza schien einen komfortablen 7:4 Vorsprung zu verspielen, als die Saalfelder zum 6:7 kamen. Den Doppelpunktgewinn der 1883er sicherte letztendlich das TT-Urgestein Hans Ripke zum 8:6. Verlegt wurde das Match zwischen dem SV 1956 Großkochberg V und Thuringia Königsee II.

Mit dem TTC Zeigerheim III und Thuringia Königsee II traten am folgenden Spieltag zwei Gastgeber zu ihren Heimspielen nicht an und schenkten die Punktepaare dem SV Stahl Unterwellenborn II sowie dem MTV 1876 Saalfeld III. Des Weiteren wurde die Partie zwischen dem 1. TTC Saalfeld V und Stahl Unterwellenborn III verlegt. So kamen nur drei Spiele in dieser Runde zur Austragung.

Klare Erfolge landeten dabei Zweitligaabsteiger SV 1883 Schwarza IV und der TTC Zeigerheim III, welche sich die Zähler gegen Stahl Unterwellenborn III sowie den SV 1883 Schwarza V mit 8:1 und 8:3 geholt haben. Spannung pur herrschte zwischen dem SV 1956 Großkochberg V sowie Lok Saalfeld IV. Die Gastgeber überraschten die Kreisstädter mit einer 3:0- und 4:1-Führung. Lok kam langsam ins Spiel und verkürzte (3:4). Die 1956er legten jedoch weiter vor, kamen zum 6:4, welches die Kreisstädter jetzt ausgleichen konnten (6:6). Olaf Papsch brachte kurz vor Ultimo seine Farben noch einmal in Vorderhand (7:6), doch Udo Höhne konnte wieder ausgleichen und sicherte die Punkteteilung (7:7).

Letztlich standen noch Nachholer auf dem Programm. Mit Bravour erledigten das Zweitligaabsteiger SV 1883 Schwarza IV sowie Thuringia Königsee II. Die 1883er waren zweimal 8:1 erfolgreich gegen den SV 1956 Großkochberg V und Stahl Unterwellenborn II. Königsee gewann das Spitzenspiel 8:2 beim Neuling Lok Saalfeld IV sowie 8:4 bei der fünften Garnitur von Großkochberg.

Nach diesen Spielen bleibt Absteiger Schwarza IV (18:0) mit seiner weißen Weste weiter das Maß der Dinge. Auf den Vizerang geklettert ist Königsee II (12:4), welches Lok Saalfeld IV (10:6) und Zeigerheim III (9:5) überholt hat. Schlusslicht ist der zweite Neuling 1. TTC Saalfeld V (2:12).