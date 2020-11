Turner machen Hoffnung auf 2021 - Dunkel darf auf Sommerspiele bauen

30 Weltklasseturner aus Japan, China, Russland und den USA haben mit einem Test-Wettkampf auch bei Nils Dunkel neue Hoffnung auf eine Austragung der Olympischen Spiele 2021 in Tokio unter Coronabedingungen geweckt.

Erfurt. Olympiatest in den Zeiten der Pandemie: Unter strengen Hygieneauflagen haben die Organisatoren der Spiele von Tokio für die weltbesten Kunstturner einen Testwettkampf ausgerichtet.

Gerade erst wurden die deutschen Meisterschaften im Turnen abgesagt. Jetzt gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer auch für den Erfurter Nils Dunkel. Der Olympiakandidat aus Thüringen, der am Leistungszentrum Halle trainiert, darf weiter auf die Sommerspiele 2021 in Tokio bauen. Mit einem Test der 30-köpfigen Weltelite der Turner in Japans Hauptstadt vor 2000 Zuschauern probierten die Veranstalter erfolgreich die Ausrichtung einen Wettkampf unter Corona-Hygienebedingungen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Nach den Olympischen Spielen im August soll jetzt auch die Turn-WM 2021 in Tokio stattfinden. Die 50. Titelkämpfe sind vom 17. bis 24. Oktober in Kitakyushu geplant, anschließend soll dort auch die WM der Sportgymnastinnen steigen. Turner Dunkel darf nun einen Doppelstart in Tokio bei Olympia und der WM ins Auge fassen.

Das könnte Sie auch interessieren: