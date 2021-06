Turnerin Seitz mit 23 Titeln deutsche Rekordmeisterin

Dortmund. Kunstturnerin Elisabeth Seitz hat zum achten Mal in ihrer Karriere die deutschen Meisterschaften im Mehrkampf gewonnen und ist deutsche Rekordmeisterin.

Die Stuttgarterin verwies bei den Titelkämpfen in der Dortmunder Westfalenhalle mit 53,50 Punkten die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer aus Chemnitz (53,40) und Titelverteidigerin Sarah Voss aus Köln (53,00) auf die weiteren Podestplätze.

Für die Fünfte der Europameisterschaften war es der insgesamt 23. nationale Titel. Die 27-Jährige überholte mit diesem damit DDR-Turnerin Ingrid Föst, die zwischen 1953 und 1963 insgesamt 22-mal eine nationale Goldmedaille gewonnen hatte. Im Mehrkampf war Seitz schon vorher alleinige Rekordhalterin.

Vor dem letzten Gerät hatte die im Ganzkörperanzug angetretene Schäfer noch mit sechs Zehntelpunkten vor Voss (Köln) und Seitz (40,05) gelegen, vergab am Boden jedoch durch unsaubere Landungen die Möglichkeit, erstmals den Titel als beste Allrounderin zu holen.

Die Meisterschaften in Nordrhein-Westfalen sind für die Turnerinnen und Turner zugleich als erste Olympia-Qualifikation. Vier Tickets gibt es für die Spiele in Tokio. Die Entscheidung fällt nach einer weiteren Überprüfung am 12. Juni in München.

Bei den Wettkämpfen in der Westfalenhalle im Rahmen der "Finals" waren pandemiebedingt keine Zuschauer zugelassen. SämtlicheTeilnehmerinnen, Kampfrichterinnen und alle anderen am Wettkampf Beteiligten mussten sich vor Betreten der Arena negativ auf das Coronavirus testen lassen.

