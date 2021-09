U21: Di Salvo wird Kuntz-Nachfolger, Gerland Co-Trainer

Frankfurt. Der DFB hat einen Nachfolger für Stefan Kuntz gefunden. Ex-Profi Antonio Di Salvo wird neuer Trainer der deutschen U21-Auswahl.

Antonio Di Salvo steigt vom Co-Trainer zum Chefcoach der deutschen U21-Nationalmannschaft auf. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag nach einer Präsidiumssitzung bekannt. Der 42 Jahre alte ehemalige Profi tritt die Nachfolge seines langjährigen Chefs, Stefan Kuntz, an, der als Coach der A-Nationalmannschaft in die Türkei gewechselt ist.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Di Salvos Vertrag ist nach DFB-Angaben bis 2023 gültig. Neuer Assistenztrainer wird Hermann Gerland. Der einstige langjährige Assistenztrainer des FC Bayern München ist seit August als Scout beim DFB.

DFB: Hermann Gerland unterstützt die U21

Unterstützung erhält Di Salvo von Trainer-Legende Hermann Gerland (67). Der langjährige Bayern-Trainer sollte als Scout für den DFB arbeiten, nun rückt er in den Trainerstab der U21.(dpa)

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Sport.