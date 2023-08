Über 100 Millionen Euro: Alles fix mit Kane und FC Bayern

München. Die unendliche Transfergeschichte zwischen dem FC Bayern und Harry Kane ist beendet: Der Engländer spielt bis 2027 für München.

Kommt Harry Kane zum FC Bayern oder kommt er nicht? Diese Frage hat die Fußball-Bundesliga in den zurückliegenden Wochen arg beschäftigt. Seit Samstagmorgen ist fix: Der englische Nationalspieler hat beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen bis zum 30. Juli 2027 gültigen Vertrag unterschrieben. Kane kommt vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur und soll mehr als 100 Millionen Euro an Ablöse kosten. Der 30-Jährige soll die Lücke schließen, die Robert Lewandowski im Sommer 2022 mit seinem Wechsel zum FC Barcelona hinterlassen hat. Kane trägt deshalb künftig auch die Nummer neun auf dem Trikotrücken.

Kane über FC Bayern: Klub hat „Gewinner-Kultur“

„Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte“, erklärte Harry Kane. „Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur – es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein.“

Der Vertragsunterschrift vorangegangen war sehr zähe Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Tottenham. Hotspur-Boss Daniel Levy (61) hatte aus seiner Sicht alles richtig gemacht und die Münchener zu einem immer höheren Preis für Harry Kane getrieben. „Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer – ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze“, erklärte FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer. „Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen.“

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, erklärte: „Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird. Harry Kane war von Beginn an unser absoluter Wunschspieler, der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Klubs passt. Mittelstürmer von Weltklasseformat waren immer ein wichtiger Faktor, wenn der FC Bayern seine größten Titel gefeiert hat, und wir sind überzeugt, dass Harry Kane diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird. Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen.“ Ob Kane bereits am Samstagabend (20.45 Uhr/Sat 1) im Supercup gegen RB Leipzig auflaufen wird ist unklar.

Kane richtet Abschiedsworte an Tottenham-Fans

Bayerns neuer Topstürmer hat sich sogleich mit emotionalen Worten von den Fans seines bisherigen Vereins Tottenham Hotspur verabschiedet. „Ich wollte der Erste sein, der euch Tottenham-Fans mitteilt, dass ich den Verein heute verlassen werde“, sagte Harry Kane in einem am Samstag auf seinem Instagram-Account veröffentlichten Video. Der Abschied sei sehr emotional für ihn und er sei traurig, den Club zu verlassen, bei dem er fast 20 Jahre seines Lebens verbracht habe - „vom 11-jährigen Jungen bis zum 30-jährigen Mann“, wie er sagte. „Es gab so viele großartige Momente und besondere Erinnerungen - Erinnerungen, die ich für immer wertschätzen werde“, sagte Kane und sprach einen umfassenden Dank an all diejenigen aus, die ihn während seiner Zeit bei den Spurs begleitet haben. „Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit gewesen ist, zu gehen. Ich wollte nicht mit vielen ungelösten Zukunftsgesprächen in die Saison gehen.“