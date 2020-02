Überraschend, aber notwendig für den HSV Apolda

Der Blick geht bei Patrick Schatz immer noch nach unten: „Vor dem Spiel hatten wir drei Punkte Vorsprung auf Aschersleben, vier auf Oebisfelde; da wäre ein Puffer schon schön“, sagt der Präsident und Trainer der Apoldaer Handballer. Sein Team tat ihm und sich den Gefallen, gewann gegen Concordia Delitzsch 26:24 (13:14) und blickt nach den Niederlagen der Verfolger jetzt wieder mit mehr Selbstvertrauen auf die bevorstehenden Spiele in der vierten Handball-Liga.

„Wir haben endlich wieder das umgesetzt, was wir uns auch vor dem Spiel vorgenommen hatten“, so der Coach, dessen Team nach einer kleinen Durststrecke ausgerechnet gegen den starken Tabellenzweiten wieder in die Spur kam. Im Gegensatz zu den verloren gegangenen Begegnungen im Januar habe die Einstellung wieder gestimmt, wurde die Konzentration hoch gehalten.

Wenngleich das Spiel absolut nichts für schwache Nerven war: Denn beide Teams konnten sich nicht wirklich einmal entscheidend absetzen. Der komfortabelste Vorsprung in der Partie waren drei Tore auf beiden Seiten. Delitzsch freute sich da früh in der Partie über das zwischenzeitliche 5:2 (15.), Apolda deutlich später über ein 22:19 (53.). Das Momentum, das zeigte auch diese Tatsache, lag eindeutig aufseiten der Gastgeber.

Und nicht nur das: Gerade in der Endphase der Partie, als die Gäste wieder bedrohlich aufkamen, konnte sich Patrick Schatz auf die Zuschauer verlassen: „Die Stimmung in der Halle hat uns geholfen, das Spiel erfolgreich zu beenden. Das Publikum hat uns ordentlich nach vorn gepeitscht.“

Hinzu kam, dass die Apoldaer zum einen über die gesamten 60 Minuten eine stabile Abwehr hatten und zum anderen wenige technische Fehler machten. „Gerade mit der Abwehr war ich sehr zufrieden“, sagt Schatz, wenngleich er zugibt: „Mit den zwei Delitzscher Kreisläufern hatten wir aber ab und an so unsere Probleme.“ Letztlich betont der Coach aber auch, dass die mannschaftliche Geschlossenheit der wichtigste Trumpf war, um die beiden Punkte in Thüringen zu behalten.

Und dennoch, einen Namen nennt Patrick Schatz dann doch noch: Patrik Pristas. Er erzielte mit sechs Treffern nicht nur die zweitmeisten Tore für die Apoldaer – bester Torschütze war Slobodan Veselinovic mit neun Treffern –, sondern habe auch sehr gut Regie geführt. Und dass, obwohl er in der vergangenen Woche mit Nackenproblemen kämpfte.

Dass sein Team nach der Rückkehr in die Erfolgsspur am nächsten Wochenende spielfrei habe, stört Patrick Schatz nicht wirklich: „Vielleicht machen wir noch einen Test“, sagt er und blickt schon eher auf das Landespokal-Halbfinale beim HSV Bad Blankenburg am 16. Februar: „Das wird schwer, Bad Blankenburg ist zu Hause sicher in der Favoritenrolle.“ Das Spiel sei gut für den Rhythmus, man wolle die Partie freilich nicht wegschenken, auch wenn der Schwerpunkt natürlich auf der Liga liege.

In die geht Patrick Schatz nach dem jüngsten Sieg gegen Delitzsch mit einer positiven Grundstimmung: „Wir haben gegen direkte Mitkonkurrenten Heimspiele. Und wenn wir die erfolgreich absolvieren, sollte es auch mit dem Ligaverbleib klappen.“

Und je eher der in trockenen Tüchern ist, desto klarer dürfte auch die Suche nach einem neuen Trainer werden. Man habe mehrere Kandidaten, aber eine Entscheidung sei auch in der vergangenen Woche, als die Apoldaer Gremien zusammensaßen, noch nicht gefallen. „Das hängt“, betont Schatz, „halt eben auch immer noch von unserer Tabellensituation ab.“

Einen Heimsieg verpassten im Vorspiel die Frauen der SG Apolda/Großschwabhausen. Gegen den Tabellenführer Niederndodeleben führte man elf Minuten vor Schluss noch mit 20:18, biss sich danach aber mehrere Male die Zähne an der Gäste-Abwehr aus, so dass die Mannschaft von Trainer Ralph Börmel mit 23:25 verlor.