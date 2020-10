Überraschte Gesichter in Oberweißbach

Mit ihrem ersten Spiel ohne Gegentor in dieser Saison haben sich die Kreisoberliga-Kicker der Spielgemeinschaft Ober- und Unterweißbach nach dem Derby gegen den TSV Bad Blankenburg auf dem fünften Platz der Tabelle geschoben. „Das sieht natürlich sehr gut aus und hätte wir im Vorfeld sicherlich nicht so erwartet“, sagt Daniel Meyer, Trainer des derzeit erfolgreichsten Kreisoberliga-Teams des Landkreises.

Die Partie gegen die Lavendelstädter war lange Zeit ausgeglichen, aber in der zweiten Hälfte hatte der Gastgeber ein leichtes Chancen-Plus, so dass der Sieg wohl letztlich verdient war. „Es war taktisch und fußballerisch unser bestes Spiel in dieser Saison“, sagt Meyer. Besonders habe ihn gefreut, dass aus einer sicheren Abwehr heraus „von hinten nach vorn gespielt wurde und nicht nur die Bälle geschlagen wurden“. Für die Bad Blankenburger blieb dagegen wieder nur die Niederlage: Auch im dritten Versuch konnte der TSV im Lichtetal nichts Zählbares mitnehmen.

Währenddessen konnte Stahl Unterwellenborn den Schwung des ersten Saisonsieges nicht bis nach Bad Berka transportieren. Vor leeren Rängen spielend, verlor man 0:2, wobei Oliver Lange mit einem Doppelpack die Niederlage besiegelte. Am kommenden Wochenende kommt es dann zum Kellerderby gegen Tabellennachbarn und Neuling TSV Magdala.

Während der andere Neuling, die TSG Bau Remschütz, spielfrei war, suchen die Schwarzaer auch nach der dritten Pleite auf fremden Platz nach dem Erfolgserlebnis in der Ferne. Gegen den bis dato Vorletzten hatten sich die Schützlinge von Jan Bresigke durchaus etwas ausgerechnet, aber es klappte im Ilmkreis beim 0:2 wieder nicht. Gerade einmal zwei Torgelegenheiten in der erste Hälfte unterstreichen vornehmlich die Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor. Nun drohen die Schwarzaer den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren und sind fast zum Siegen beim bevorstehenden Duell gegen den FSV Gräfenroda verdammt.