Überraschung: Philippinen schlagen Gastgeber Neuseeland

Wellington. Dicke Überraschung bei der WM 2023. Die Philippinen haben ihren ersten WM-Sieg gefeiert und Gastgeber Neuseeland 1:0 geschlagen.

Neuseelands Fußball-Frauen haben bei der Heim-WM einen ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Fünf Tage nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen Norwegen verloren die Co-Gastgeberinnen in Wellington 0:1 (0:1) gegen die Philippinen. Sarina Bolden sorgte mit dem philippinischen Premierentreffer (24.) für den historischen ersten Sieg des WM-Debütanten.

In der neuseeländischen Hauptstadt war das neue Selbstbewusstsein der „Football Ferns“ nach dem Coup gegen Norwegen von Beginn an spürbar, zwingende Chancen blieben vor 32.357 Zuschauenden jedoch Mangelware. Wenn der Ball doch einmal den Weg vor das philippinische Tor fand, war Torhüterin Olivia McDaniel auf dem Posten. Jacqui Hand scheiterte zudem am Innenpfosten (64.).

Ausgleich von Neuseeland zählt wegen hauchdünner Abseitsposition nicht

Der vermeintliche Ausgleichstreffer durch Hand in der 69. Minute wurde nach Videobeweis aberkannt. Vorlagengeberin Hannah Wilkinson war zuvor aus dem Abseits gestartet. Auch das 2:0 durch Carleigh Frilles (87.) wurde wegen Abseits zurückgenommen.

Neuseeland hatte die WM mit einem historischen 1:0-Erfolg über Ex-Weltmeister Norwegen eröffnet. Die Philippinen verloren zum Auftakt 0:2 gegen die von Inka Grings trainierte Schweiz. Im Gruppenfinale treffen die Neuseeländerinnen am Sonntag in Dunedin auf die Schweiz, die Philippinen und Norwegen duellieren sich zeitgleich in Auckland (beide 09.00 Uhr MESZ).