Uli Hoeneß wird Länderspiel-Experte bei RTL

Uli Hoeneß wird Experte für die WM-Qualifikationsspiele der Deutschen Nationalmannschaft im März bei RTL. An der Seite von Moderator Florian König wird er die Qualifikationsspiele der DFB-Elf zur WM 2022 gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien analysieren. Das erste Spiel findet am 25. März in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt (Anstoß 20:45 Uhr). RTL hält die exklusiven TV-Rechte an den Partien der deutschen Nationalmannschaft der Männer im Rahmen der European Qualifiers zur WM 2022 in Katar. Insgesamt zeigt der Kölner Sender 12 Spiele des DFB-Teams in diesem Jahr und damit alle Länderspiele außerhalb der EM. Gemeinsam mit Florian König wird Uli Hoeneß die Spiele Corona-bedingt aus dem Studio 5 der Mediengruppe RTL in Köln analysieren. Live vor Ort aus den Stadien melden sich die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund (Co.).

Uli Hoeneß: „Ich freue mich sehr auf diese interessante Aufgabe, die ja auch für mich etwas ganz Neues ist. Wir alle wünschen uns, dass uns die deutsche Nationalmannschaft mit ihren Auftritten begeistert - und sich natürlich für die anstehende Weltmeisterschaft qualifiziert. Ich bin gespannt: Auf diese drei Spiele und meine neue Rolle. Wer mich kennt, weiß, dass ich jede Aufgabe, die ich annehme, immer mit 100 Prozent ausfülle, und das verspreche ich auch in diesem Fall den Fans und Zuschauern zuhause vor dem Fernseher.“

Uli Hoeneß: FC Bayern war sein Lebenswerk

Jörg Graf, Geschäftsführer RTL: „Ich bin begeistert, dass Uli Hoeneß als Experte mit seiner geballten Fußballkompetenz und Leidenschaft für den Sport das RTL-Team für die kommenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft verstärken wird. Wir freuen uns auf seine neue Rolle, auf spannende Analysen und fundierte Experten-Gespräche.“

Der 69-jährige gebürtige Ulmer kann selbst auf eine erfolgreiche Karriere in der deutschen Nationalmannschaft zurückblicken. Als Stürmer der DFB-Elf holte Hoeneß die Welt- und Europameisterschaft (1974 und 1972). Als sein unumstrittenes Lebenswerk gilt der FC Bayern München. 1979 beendete Hoeneß seine aktive Karriere und wurde so mit nur 27 Jahren der jüngste Manager der Bundesliga-Geschichte. Als ehemaliger Spieler, Manager, Vorstandsmitglied, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender formte er den deutschen Rekordmeister zur Weltmarke und wurde so prägend für die erfolgreiche Historie des Vereins. Zur Jahreshauptversammlung im November 2019 trat er nicht mehr zur Wahl des Präsidenten an und legte sein Amt als Chef des Aufsichtsrats nieder. Heute ist Uli Hoeneß Ehrenpräsident des FC Bayern München.

Auf ihrem Weg zur WM 2022 in Katar trifft die deutsche Nationalelf als klarer Favorit in der Gruppe J auf Armenien, Island, Liechtenstein, Nordmazedonien und Rumänien. Für die Mannschaft stehen im Stadion des MSV Duisburg gleich zwei Heimspiele auf dem Plan. In der bisherigen DFB-Historie holte Deutschland in vier Spielen drei Siege und ein Unentschieden gegen Auftakt-Gegner Island. (ots)