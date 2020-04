Die Allianz Arena in München soll ein Spielort der Fußball-EM 2021 sein.

Spielort München vor Zustimmung für verlegte Fußball-EM

München. Fußball-Fans dürfen sich wohl auch im nächsten Jahr auf Spiele der verschobenen Europameisterschaft in München freuen.

Die bayerische Landeshauptstadt will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einer Verlegung der wegen der Corona-Pandemie abgesagten vier Partien in der Allianz Arena auf 2021 zustimmen.

Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die das Sportreferat am Mittwoch dem Stadtrat vorlegt. Das Turnier ist von 11. Juni bis 11. Juli 2021 vorgesehen. In München sind drei Gruppenspiele mit der deutschen Nationalmannschaft sowie ein Viertelfinale geplant.

Es wird erwartet, dass der Stadtrat zustimmt, dass München auch nach der Verschiebung der EM-Endrunde mit 24 Nationen einer der Gastgeber des paneuropäischen Turniers ist. Die UEFA hatte das Turnier für dieses Jahr mit zwölf Spielorten in zwölf Ländern geplant.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa sprach sich auch eine klare Mehrheit der Deutschen für Spiele in Bayern aus. 55 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich München als einen der Austragungsorte wünschen. Nur 17 Prozent waren dagegen, 28 Prozent enthielten sich der Antwort.