Ungewissheit für Worbiser Handballer ist endlich vorbei

Pascal Kullmann vom SV Einheit Worbis (Mitte, hier gegen Schedetal/Volkmarshausen) trat zuletzt mit seinen Teamkollegen am 7. März 2020 zu einem Meisterschaftsspiel an.

Worbis Die Worbiser Handball-Teams treten in Niedersachsen an. Und dort hat es gedauert, bis es eine Tendenz hinsichtlich der Saisonfortsetzung gab.

Bis jetzt war es schon eine merkwürdige Situation für die Handballer des SV Einheit Worbis. Obwohl der Thüringer Handball-Verband (THV) bereits in der vergangenen Woche endgültig die Reißleine gezogen und den Vereinen per E-Mail mitgeteilt hat, dass die Meisterschaftsrunde 2020/21 aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen wird, wussten die Worbiser auch danach nach wie vor nicht, ob sie in dieser Spielzeit nicht vielleicht doch noch mal um Punkte antreten werden.

Grund: Die thüringischen Eichsfelder treten bereits seit Jahren mit ihren Männer- Frauen und Jugendmannschaften in Niedersachsen an. Dort wurde erst jetzt entschieden, die Saison ebenfalls abzubrechen respektive ausfallen zu lassen.