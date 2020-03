Unsere Olympiahelden: Doppeltes Glück für Hanka Kupfernagel

Hanka Kupfernagel öffnet die Heckklappe und lacht. „Früher waren da Rennräder drin, heute sind es Babysachen.“ Doch ganz ohne Räder kommt auch der Kombi-Kofferraum in diesen Tagen nicht aus – nicht zu übersehen sind die Räder zum Umstecken des sportiven Kinderwagens.

„Ich schnalle mir die Inliner unter und dann zieh‘ ich mit dem Kleinen los. Das geht schon ganz gut und es gefällt ihm. Das ist die Hauptsache.“ Die Perspektive ist eine andere, der Tages- und vor allem der Nachrhythmus hat sich verschoben. Der drei Monate alte Kiano (hawaianisch: Kleiner Wirbelwind) gibt den Ton an, meldet sich, wenn er was möchte – wie es Babys eben so machen. „Für mich bedeutet das doppeltes Glück, dass ich einen gesunden Jungen zur Welt gebracht habe und dass ich einen Partner gefunden habe, der für mich und das Baby da ist. Die Natur hat uns beschenkt“, sagt sie und lächelt: „Wir sind ja beide schon Ü40“.

Seit sieben Jahren sind Roman Jördens und Hanka Kupfernagel ein Paar. Erstmals begegneten sie sich bei der Junioren-WM 1991 in Colorado Springs. Man sah sich immer wieder und dann funkte es.

All die Jahre hat sich Hanka Kupfernagel als Radsportlerin gesehen, erfolgreich wie kaum eine Zweite. „Ab und an denkt man schon darüber nach, was wäre wenn.“ Sie habe schon immer die Muttis bewundert, die es schaffen: Baby, Familie und vielleicht auch noch den Beruf unter einen Hut zu bekommen.

Heute ist sie dankbar, dass ihr Freund, dass die Eltern für sie und den Kleinen da sind. „Familie“, sagt sie. Und wer weiß, vielleicht packt sie eines Tages ihre Sachen im Schwarzwald und kommt wieder nach Thüringen, der Nähe zur Familie und der Thüringer Projekte wegen, die sie weiter begleiten möchte. Da ist die Thüringen-Rundfahrt, der Feen-Bike-Marathon in Saalfeld, da ist eine Geschäftseröffnung eines Radsportkumpels in Nordhausen, da ist die Ostthüringen Tour und da ist noch vieles mehr. Manchmal, gibt sie zu, da fühle auch sie sich überfordert, geschlaucht vom Schlafmangel, vom straffen Rhythmus des Stillens, doch dann lächelt der Kleine – und die Welt ist wieder in Ordnung.

Kiano wird in einen dicken Strampler gesteckt, es geht frische Luft schnappen. Spazieren geh‘n, früher ein Graus, „da hab ich es nach hartem Training kaum geschafft, in den Supermarkt zu gehen“. Die Zeiten ändern sich. Mit einem wehmütigen Auge schaut sie auf die Crosser, die nach ihr kommen, die ihren Sport auf einem ganz anderen Level ausüben können, viel mehr Aufmerksamkeit erhalten, viel mehr Möglichkeiten haben. Wie alles explodiert mit Sponsoren und Preisgeld.

Doch sie weiß, sie hatte ihre Zeit, rund 20 Jahre ist sie in der Weltspitze gefahren, sie konnte vieles: Bahn- und Zeitfahren, Straßenrennen und Querfeldein, neudeutsch Cyclocross. 35-mal war sie deutsche Meisterin, achtmal Weltmeisterin, holte 2000 in Sydney Olympiasilber im Straßenrennen – und das völlig überraschend.

Für das olympische Rennen war sie als Helferin der Sprinterinnen Petra Roßner und Ina-Yoko Teutenberg eingeteilt worden. „Der Kurs war flach. Meine Aufgabe war es, das Feld zusammenzuhalten, damit es auch zu einer Sprintentscheidung kommen konnte.“ Doch die eine stieg aus, die andere fühlte sich schlapp und schickte Hanka Kupfernagel in die letzten Kilometer mit den Worten: „Fahr dein Rennen. Schau nur auf dich“. Was für eine Situation, „damit hatte ich mich nicht befasst“. In diesen Jahren fuhr Hanka Kupfernagel ihre Rennen meist von der Spitze, spannte sich Kilometer um Kilometer vors Feld, „denn eine Sprinterin bin ich nicht“. Da war guter Rat teuer beim olympischen Rennen. „Ich habe mich ans Hinterrad von Leontien van Moorsel gehängt und dachte: Nur dran bleiben.“ Doch im Zielsprint hatte die Niederländerin schon eine Radlänge Vorsprung und rechts und links nahmen sie zwei Konkurrentinnen in die Zange. „Ich hab gegeben, was ich konnte, und hauchdünn hat es zu Silber gereicht.“ Die unverhoffte Olympia-Medaille hat ihr Anerkennung und Aufmerksamkeit beschert. Olympia geht um die Welt. Ein Silberstreif für sie und den Frauen-Radsport.

Hanka Kupfernagel war nicht nur Vorfahrerin, auch Gesicht des modernen Frauen-Radsports. Dass sie als Favoritin und amtierende Zeitfahr-Weltmeisterin in dieser Disziplin weder in Sydney noch in Peking 2008 eine olympische Medaille holen konnte: Die Wege des Sports sind oft unergründlich und auch die Entscheidungen des Bund Deutscher Radfahrer waren oft unglücklich und aus der Zeit gefallen. Doch Hanka Kupfernagel ist mit sich im Reinen: Alles kam zu seiner Zeit. Sie hat große Erfolge feiern können, tolle Menschen und fremde Länder kennengelernt. „Vielleicht schreib ich alles einmal auf“, sagt sie und nimmt ihren Sohn auf den Arm. Mutterglück.

