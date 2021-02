Unterstützung für Familie des verstorbenen Trainers Christian Rüdiger

Mit einer schönen Geste ehrte das Eishockey-Team der Hurricanes Erfurt seinen mit nur 38 Jahren am 7. Februar verstorbenen Trainer Christian Rüdiger geehrt, der zuletzt seit 2012 auch Nachwuchstrainer bei den Kickelhahn Rangers in Ilmenau war. 2008 war er mit dem Frauen-Team der Wild Hornets von Erfurt nach Ilmenau gewechselt. Die Hurricanes ließen ein Bild von Christian Rüdiger vor der Erfurter Eishalle aufhängen. Dort konnten Rüdigers Freunde, Bekannte und Eishockey-Fans Kerzen anzünden. „Er war vier Jahre unser Trainer, hat sich ehrenamtlich unheimlich stark engagiert. Das ist das Mindeste, was wir tun können“, sagte Hurricanes-Gründer Jan Hähnlein. Sein Team hatte sich vor dem Spiel der Black Dragons am vergangenen Freitag gegen Krefeld sich dort versammelt und Abschied genommen.

Um Rüdigers Familie finanziell, etwa bei der Beerdigung, zu unterstützen, startete das Hobbyteam zudem eine Spendenaktion. „Christian war ein feiner Kerl. Der Eishockey-Sport verliert eine wichtige Person. Wir konnten ihm sonst nur mit einem Schulterklopfen danken, nun wollen wir es auf diese Weise tun“, so Hähnlein über den beliebten Trainer und Schiedsrichter aus Erfurt. Das Spendenkonto ist zu erreichen unter https://www.leetchi.com/c/christian-ruediger. Bisher sind 5272 Euro dort eingegangen.