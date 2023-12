02.12.2023 in Rudolstadt: Impressionen von Getting Tough - The Race in Rudolstadt, dem vorerst letzten Extremlauf in Rudolstadt. Foto: Mediengruppe Thüringen/Peter Scholz

Unterstützung in der „Hölle von Rudolstadt“

Rudolstadt Wie ein Zehn-Fach-Starter beim „Getting tough - The Race“ seine Nachfolger unterstützt

Das letzte Race in Rudolstadt war für fast jeden etwas Besonderes, auch für die Zuschauer. Zu denen gehörte auch der Bad Blankenburger Sebastian Thiele: „Ich unterstütze in diesem Jahr drei Läufer“, erzählt der junge Mann aus Bad Blankenburg, der im vergangenen Dezember seinen zehnten und letzten Extremlauf in und um Rudolstadt absolvierte.

„Ich habe damals bewusst aufgehört“, sagt Thiele, dessen beste Platzierung „irgendwo in den Top 30“ war. Am vergangenen Samstag spulte er ebenfalls zwischen Wassergraben und Ziel insgesamt 14 Kilometer ab, unterstützte dabei aber zwei 17- und 18-jährige Starter sowie einen 70-jährigen Läufer auf den letzten besonders anstrengenden 4000 Metern.

„Ich habe ihnen die gleichen kohlenhydrathaltigen Getränke geben, wie ich sie sonst zu mir genommen habe“, erzählt er. Zugleich gab er Tipps oder half auch bei der Bewältigung der vereisten Hindernisse. „Es war für mich ein schöner Abschluss einer sportlichen Ära“, sagt Thiele, der dank des Laufes in Rudolstadt viele neue Bekanntschaften schloss: „Wenn ich erzählt habe, dass ich aus Rudolstadt komme, brachte jeder in der Läuferszene das mit dem Race in Verbindung.“

ps