Unterwasserrugby: TC Submarin Pößneck startet durch

Nach einem etwas holprigem Start und nur einem Punkt aus zwei Spielen, hatten sich die Pößnecker für die zweite Runde in der 2. Bundesliga Süd im Unterwasser-Rugby neue Ziele gesetzt. Diesmal standen in Pforzheim drei Spiele auf dem Programm.

Der erste Gegner war der Tabellenzweite, Karlsruhe. Das Spiel war von Anfang an eine Begegnung auf Augenhöhe. Es gab auf beiden Seiten Chancen auf die Führung. Eine Minute vor der Pause waren es die Pößnecker, die die Führung erzielen konnten.

Später Ausgleich für Pößneck

Nach der Halbzeit fanden allerdings die Spieler aus Karlsruhe besser ins Spiel. Nach einem Fehler im Aufbauspiel konterten die Baden-Württemberger zum Ausgleich. In der Folge war unsere Verteidigung etwas unsortiert. Die erfahrene Mannschaft aus Karlsruhe konnte diese Lücken zur Führung nutzen. Erst kurz vor Schluss gelang es der Mannschaft aus Pößneck den Ausgleich zu erzielen.

Als nächstes ging es gegen Pforzheim, die Heimmannschaft, ins Wasser. Die junge Mannschaft aus Pößneck musste sich gegen das Team aus Pforzheim, das für sein zweikampfbetontes Spiel bekannt ist, etwas einfallen lassen, was auch gelang. Folgerichtig ging der TC Submarin auch in Führung. Bis zur Halbzeit konnten die Pößnecker noch auf 3:0 erhöhen.

Submariner spielen sich in Rausch

Nachdem kurz nach Wiederanpfiff auch noch das vierte Tor für die Pößnecker fiel, gaben die Pforzheimer den Widerstand weites gehend auf. So spielten sich die Pößnecker in einen regelrechten Rausch zu einem 8:0. So konnte der erste Dreier der Saison perfekt gemacht werden.

Die letzte Partie ging gegen die bis dahin noch punktlosen Langenauer. In der ersten Hälfte konnten sich die Pößnecker optische Vorteile verschaffen. Auch die Torchancen waren vorhanden, wurden aber nicht in Tore umgesetzt. Der Halbzeitstand von 1:0 entstand erst kurz vor der Pause. Für die letzten Minuten an diesem Spieltag hatten sich die Pößnecker noch einmal etwas vorgenommen.

Defensive Lücken gnadenlos ausgenutzt

Die Mannschaft aus Langenau wollte natürlich den Ausgleich erzielen. Dadurch entstanden allerdings in der Defensive Lücken, die von den Pößneckern genutzt wurden. Fünf Minuten vor Schluss stand es 3:0 für Pößneck. In der Schlussphase drehte Langenau dann noch einmal richtig auf und erzielte den Anschlusstreffer zum 3:1. Im Anschluss wurde es dann etwas ruppiger. Aber auch diese Situation überstanden die Pößnecker. So konnte auch der zweite Sieg in dieser Saison gesichert werden.