Unvergessene Momente: Ein Trabi für Stumpi

Ronneburg. Steve Brückner und die Dreharbeiten zu „Go Trabi Go Forever“ und seine Leidenschaft für den Extremsport

Nicht zu überhören, da kommt ein Trabi. Und mit ihm Steve Brückner. Gelb der Lack, gut zu sehen, die Reklame für den Lauf zur Grubenlampe. Sein gletscherblaues Modell steht in der Garage, der Zwickauer Zweitakter wird geschont. 140.000 Kilometer hat er schon bewältigt, für seinen Besitzer unvergessen, auf Achse von Bitterfeld zum Gardasee. 1990 hatte Wolfgang Stumph in der Komödie „Go Trabi Go“ seine ganz eigene italienische Reise in Angriff genommen.