Veranstalter planen weiterhin mit Radrennen für Jedermann in Schleiz

Noch ein Jahr ohne das beliebte Radsportevent? Für die Veranstalter vom Team Schleizer Dreieck Jedermann ist dies aktuell kein Thema.

Am 20. Juni 2021 soll es wieder losgehen, das Team sei bereit und stecke bereits voll in der Planungsphase. Auch wenn, bedingt durch Corona, wohl alles etwas verändert und den jeweiligen Umständen angepasst werden soll, will man den zahlreichen Sportlern und Besuchern endlich wieder einen gemeinsamen Sporthöhepunkt an der frischen Luft bieten.

Kettenklappern statt Motorendröhnen

Am Schleizer Dreieck, wo sonst vor allem die Motoren das Publikum begeistern, soll für alle Interessierten die Rennradstrecke freigegeben werden. Der Kurs hat seinen Reiz, für Hobby-Sportler und ambitionierte Athleten gleichermaßen.

Eine Runde ist 7,6 Kilometer lang, es werden 22 Kurven durchfahren. Der tiefste Punkt ist in der Seng mit 470 Metern, der höchste am Schauerschacht bei 539 Metern. Geraden wechseln sich mit kleinen Anstiegen und Abfahrten ab. Hinzu kommt ein naturbelassenes Panorama samt Ausblick auf die kleinste Kreisstadt Thüringens.

Startplätze aus 2020 behalten ihre Gültigkeit

Erfahrungsberichte zeigen, dass viele Teilnehmer speziell die Breite der Rennstrecke schätzen. So ist es möglich, auch bei hohen Starterzahlen ein sportlich faires Rennen durchführen zu können. Start und Ziel sollen sich wieder am alten Start- und Zielbereich des Schleizer Dreiecks befinden.

Anmelden können sich alle Radler bereits jetzt online unter www.schleizer-dreieck-jedermann.de. Zur Auswahl stehen drei Distanzen: 121,6 Kilometer, 76 Kilometer und 38 Kilometer. Meldungen sind bis 17. Juni möglich. Die beiden großen Strecken gehören zudem zur Rennserie "German Cycling Cup". Die übertragenen Startplätze aus dem vergangenen Jahr behalten ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen und Neuigkeiten, auch mit Hinblick auf die Pandemie-Entwicklung, geben die Organisatoren auf der Homepage oder via Facebook.