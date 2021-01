Verbalfehde zwischen Neymar und Álvaro González geht weiter

Legt in der Privatfehde mit Álvaro González nach: PSG-Star Neymar.

Paris. Die Privatfehde zwischen Brasiliens Superstar Neymar und Álvaro González geht in die zweite Runde.

Nach dem knappen 2:1-Erfolg von Paris Saint-Germain im französischen Fußball-Supercup am Mittwochabend machte sich Neymar, der einen Treffer zum Sieg der Pariser beisteuerte, über den Verteidiger von Olympique Marseille lustig. "König Alvaro, he?", twitterte Neymar (28) zu einem Foto von sich mit herausgestreckter Zunge - adressiert an González.

Der Spanier konterte wenig charmant. "Meine Eltern haben mir beigebracht, immer den Müll rauszubringen", schrieb der 31-Jährige zu einem Bild aus dem Spiel, als er Neymar, wie des Öfteren in der Partie, rüde foult. Der Brasilianer antwortete daraufhin: "Sie haben leider vergessen, Dir beizubringen, wie man Titel gewinnt. Das nagt an Dir, Alvaro, oder?" Darauf twitterte González ein Foto von Brasiliens Legende Pelé mit den Worten: "Ewiger Schatten des Königs."

Neymar und González hatten bereits im vergangenen September für Aufsehen gesorgt. Nach einem Spiel hatte Neymar González vorgeworfen, ihn während der Partie rassistisch beleidigt zu haben, unter anderem als "Affensohn einer Hure". Neymar sah kurz vor Schluss die Rote Karte, nachdem er González gegen den Hinterkopf geschlagen hatte. "Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich diesem Arschloch nicht ins Gesicht geschlagen habe", hatte Neymar nach der Partie gesagt. González hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen.

