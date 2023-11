Verkehrte (Fußball)Welt

Jena Peter Poser über die Thüringer Teams in der Regionalliga

Egal, ob am Wochenende das neuerliche Ostthüringen-Derby auf der Baustelle Ernst-Abbe-Sportfeld stattfindet oder nicht. Egal, ob die meisten Spiele zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits abgesagt wurden. Beim Blick auf die Tabelle der Regionalliga Nordost kann man schon ins Grübeln kommen. Denn die Nr.1 in Thüringen ist weder der zwischenzeitlich die Tabellenspitze schmückende Club aus Vieselbach noch punktgleich unser sich inzwischen aus den Niederungen der Tabelle nach oben bewegende FC Carl Zeiss Jena.

Bester Thüringer Vertreter ist im Augenblick der ZFC Meuselwitz. Unter der Trainingsführung des sowohl in Erfurt als auch in Jena bestens bekannten Georg-Martin „Leo“ Leopold nehmen die Männer von der Glaserkuppe gerade Tabellenplatz acht ein und führen damit das Thüringer Regionalliga-Trio an. Natürlich haben die Paradiesischen das Nachholspiel gegen Zwickau noch vor sich und damit die Möglichkeit drei Punkte gutzumachen. Trotzdem haben die Männer um die Ex-Jenaer Rene Eckardt, Dominik Bock und Lukas Sedlack im Augenblick die Nase vorn und wollen sich am Sonnabend, so denn im Falle neuerlicher Schneefälle gespielt wird, so teuer wie möglich verkaufen.