Verstappen als Sprintsieger auf Pole in Silverstone

Silverstone. Max Verstappen hat den ersten Sprint der Formel 1 gewonnen und sich die Pole Position für den Großen Preis von Großbritannien gesichert.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Niederlande) hat den ersten Sprint in der Geschichte der Formel 1 gewonnen und damit die Pole Position für den Grand Prix in Silverstone erobert. Der Red-Bull-Pilot gewann das Kurzrennen über 17 Runden am Samstag vor Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland). Das Trio startet im Rennen am Sonntag (16 Uhr/Sky) damit ganz vorne. „Es ist etwas komisch, die Pole auf diese Art zu holen“, sagte Verstappen, der Schlüssel sei sein guter Start gewesen: „Auf dieser Strecke ist es schwierig vorbeizukommen.“ Von Startplatz zwei war er auf den ersten Metern an Hamilton vorbeigezogen. „Da habe ich es verloren“, sagte der Engländer, „die Red Bulls sind sehr stark, ich konnte Max danach nicht mehr angreifen.“

Die ersten Drei des Sprints streichen zudem WM-Punkte ein (3-2-1), Verstappen baute seinen Vorsprung im Klassement auf Hamilton damit auf 33 Zähler aus. Sebastian Vettel im Aston Martin holte den achten Platz, Mick Schumacher geht im Haas als 18. an den Start.

Format noch zweimal im Einsatz

Die Formel 1 testet beim Großen Preis von Großbritannien erstmals diesen Modus. Die gewöhnliche Qualifikation mit der Jagd nach der schnellsten Runde wird dabei durch ein etwa 30-minütiges Rennen ersetzt. In dieser Saison soll das Format noch zwei weitere Male zum Einsatz kommen, bewährt es sich, könnte es künftig bei einigen Rennen pro Jahr Standard werden. „Ich finde das großartig“, sagte Hamilton, „mit dem ersten Qualifying am Freitag hat es schon viel mehr Spaß gemacht, das Wochenende wird insgesamt aufgewertet. Wir sollten das häufiger machen.“ (sid)