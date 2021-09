Verstappen holt Startplatz eins für Formel-1-Heimspiel

Zandvoort. Formel-1-Pilot Max Verstappen sichert sich für seinen Heim-Grandprix im niederländischen Zandvoort vor Lewis Hamilton die Pole Position.

Max Verstappen ist zur Pole Position für sein Formel-1-Heimrennen in Zandvoort gestürmt. Der Red-Bull-Pilot war am Samstag an der niederländischen Nordseeküste mit einer souveränen Darbietung in der Qualifikation erfolgreich. Zweiter wurde WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton vor seinem Mercedes-Kollegen Valtteri Bottas.

Verstappen startet damit zum zehnten Mal in seiner Formel-1-Karriere von ganz vorn. Vor dem 13. Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) hat der 23-Jährige in der Gesamtwertung nur drei Punkte Rückstand auf Hamilton. Sebastian Vettel als 17. und Mick Schumacher als 19. waren bereits im ersten Durchgang ausgeschieden. (dpa)