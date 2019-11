Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VfB Schleiz holt fünf Medaillen bei Landesmeisterschaften

Gut vorbereitet, da auch in den Ferien trainiert wurde, fuhren die besten sechs Läufer des VfB Schleiz zu den Thüringer Crossmeisterschaften nach Ohrdruf.

Für den zehnjährigen Julius Sachs war es der erste Start bei Landesmeisterschaften. Taktisch und kämpferisch überzeugend auf der reichlich 1000-m-Runde, gelang ihm mit Silber sein bisher größter sportlicher Erfolg. Mit jeweils zwei weiteren Gold- und Silbermedaillen errangen die Leichtathleten des VfB Schleiz in diesem Jahr 19 Medaillen auf Landesebene. Mit diesem Gesamtergebnis wurde der Vereinsrekord von 2018 trotz drei Delegierungen in diesem Jahr an die Sportgymnasien von Jena und Erfurt fast überboten. Silber erkämpften über zwei Kilometer Noah Hoffmann bei den Jungen der AK 12 und Elena Zielke bei den Mädchen der AK 14. Gleich nach dem Start der Altersklassen 14 und 15 über drei Kilometer setzte sich Felix Höfer vom Feld immer weiter ab und wurde letztlich überlegener Landesmeister der AK 15. Julian Hoffmann kam indes als Fünfter ins Ziel. Die gleiche Platzierung erkämpfte Leon Fröhlich in der Wertung seiner Altersklasse (14). In der Addition der Laufzeiten gewannen die VfB-Schützlinge die Mannschaftswertung (14/15) vor dem Sportgymnasium Erfurt und den drei Läufern des SV Mühlhausen.