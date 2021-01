VfL Hüpstedt ist dank starker Defensive spitze

In der Fußball-Kreisoberliga führt ein Akteur der SG Lengenfeld/Stein die Torschützenliste an. Das Schlusslicht ist das fairste Team.

Eichsfeld/Unstrut-Hainich-Kreis. Es ist schon mehr als zwei Monate her, dass in der Fußball-Kreisoberliga der Ball rollte. Der knappe 1:0-Auswärtssieg des Aufsteigers SV Dingelstädt beim FSV Preußen Bad Langensalza II am 1. November 2020 war bis jetzt das letzte Spiel, das angepfiffen wurde. Wie und wann es weitergeht, ist nach wie vor ungewiss.

Während Mannschaften wie Tabellenführer VfL Hüpstedt oder der Dritte SG DJK Struth/Diedorf II immerhin bereits sechs Partien austragen konnten, liefen andere Teams wie der Vierte SC Heiligenstadt II oder der Sechste SV Grün-Weiß Deuna erst viermal auf. Erste interessante Zahlen und Tendenzen haben sich dennoch bereits herauskristallisiert.

Hüpstedt dreht nach Auftaktniederlage auf

Zwar musste Primus VfL Hüpstedt bereits eine Niederlage einstecken, doch nach dem 0:2 zum Auftakt in Dingelstädt ließ der Tabellenführer fünf dreifache Punktgewinne in Serie folgen. Mit nur fünf Gegentreffern stellen die Hüpstedter auch die beste Defensive der Kreisoberliga.

Einziges bisher noch unbesiegtes Team ist der Vorjahres-Zweite aus Deuna. Aus vier Partien holten die Grün-Weißen zwei Heimsiege und zwei Remis auf fremden Plätzen. Kleines Kuriosum: Die Resultate daheim und auswärts waren jeweils identisch. Neuling VfB Beberstedt und Struth/Diedorf II wurden vor dem eigenen Anhang mit 3:1 bezwungen, bei der SpVgg Faulungen und bei der SG Lengenfeld/Stein stand es am Ende 2:2.

SG Lengenfeld/Stein besonders torhungrig

Für drei Mannschaften reichte es bisher noch nicht zu einem Saisonsieg. Dieses Trio nimmt auch die letzten drei Tabellenplätze ein. Der Drittletzte Bad Langensalza II und der Vorletzte Beberstedt sammelten ihren jeweiligen drei Zähler durch Unentschieden. Schlusslicht FSV Geismar holte seinen einzigen Punkt gleich am ersten Spieltag dank eines 1:1 in Beberstedt.

Eine Mannschaft aus dem Mittelfeld hat in der bisher absolvierten Serie die meisten Tore erzielt. Dem Siebten Lengenfeld/Stein gelangen in sechs Partien immerhin 13 Treffer, die meisten davon am 1. Spieltag gegen den SC Heiligenstadt II. Genutzt hat das der SG aber nichts - ihr Auftakt gegen die Eichsfelder ging daheim durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 3:4 verloren.

FSV Geismar ist besonders fair

Dafür stellt Lengenfeld/Stein den besten Torjäger. Patrick Hedderich führt das Ranking mit neun Saisontreffern klar vor Dingelstädts Neuzugang Maximilian Mummert (5) an. Hedderich schnürte in sechs Einsätzen bereits vier Doppelpacks gegen Heiligenstadt II, Deuna, Faulungen sowie Beberstedt, traf zudem einmal beim 3:0 gegen Geismar. Nur beim 0:2 gegen den Ersten aus Hüpstedt ging der Liga-Toptorjäger bislang leer aus.

Fairstes Team ist bisher der FSV Geismar mit 17 Gelben Karten und keinem Platzverweis vor dem SV BW Brehme.