VfR Bad Lobenstein II mit Bruchlandung zum Rückrundenstart

Der Optimismus war im Vorfeld durchaus vorhanden. Besser als in der Hinrunde wolle man bei Kreisoberliga-Aufsteiger SG VfR Bad Lobenstein II punkten, die Defensive stabilisieren und – natürlich – gleich gegen das Spitzenteam vom SV Rothenstein das erste Achtungszeichen setzen. Doch zumindest Letzteres ging gehörig schief. Stattdessen erlitt die Reserve der Kurstädter eine gewaltige Bruchlandung.

Gleich siebenmal musste der bedauernswerte Schlussmann Dominik Aust hinter sich greifen, zu wenig hatten seine Vorderleute dem blitzschnellen Umschaltspiel der Elf von Trainerin Marion Schmidt entgegenzusetzen. „Wir hatten heute einfach nicht die Mittel, das zu unterbinden. Rothenstein hat unsere Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung gnadenlos ausgenutzt“, berichtet VfR-Spielertrainer Riccardo Aust. Da half es auch nichts, dass seine Mannschaft zu Beginn beider Halbzeiten gut im Spiel war und selbst aussichtsreiche Möglichkeiten zum Torerfolg hatte. Spätestens mit dem 0:4, das Tom Rücknagel, einer von zwei Doppeltorschützen, in der 57. Minute erzielte, war die Messe gelesen.

Personelle Probleme lassen sich nicht vertuschen

Neben dem Lob, das Riccardo Aust, für den Gegner hatte, dem er eine super Leistung bescheinigte, sah er aber auch noch eine andere Begründung für die deutliche Niederlage: Große Personalsorgen. Dass der eine oder andere Spieler in der Ersten aushalf ist für ihn zwar unproblematisch – „dafür ist eine Zweite da“ –, hinzu kamen aber auch noch weitere Absagen am Spieltag, so dass der eine oder andere angeschlagen in die Partie ging. „Und das hat man gemerkt. Wir hatten ein Kraftdefizit, ein Laufdefizit, waren zu weit weg vom Gegenspieler und kamen einfach nicht in die Zweikämpfe“, umschreibt Bad Lobensteins Spielertrainer die schwierigen Voraussetzungen, die in der 0:7-Klatsche mündeten.

Zwei Spieler wollte Riccardo Aust aber von seiner Kritik ausnehmen: Die 17-Jährigen Maurice Fuchs und Max Schmidt. Für Letzteren war es sogar das Debüt im Männerbereich. „Die A-Junioren haben ihre Sache gut gemacht. Es waren die Alten, die es hätten richten müssen, aber einfach nicht in der Lage dazu waren.“ Nun hoffe man einfach, dass sich die personelle Lage wieder entspannt – gerade auch bei der ersten Mannschaft, wovon natürlich auch die Zweite profitieren würde. So war beim parallelen Test der Landesklasse-Elf einmal mehr Trainer Heiko Becker für einige Minuten in Fußballschuhen zu erleben.