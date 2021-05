Viel Respekt vor Corona in Brasilien

Rudolstadt/Rio de Janeiro. Was Leo Gehrmann vom FC Einheit Rudolstadt in der brasilianischen Metropole erlebt

Seit Anfang März hat Leo Gehrmann, Oberligaspieler des FC Einheit Rudolstadt, eine neue Wohnadresse: Weil er im Rahmen seines Lehramtsstudiums ein Praxissemester in Brasilien absolviert, lautet die Rio de Janeiro. Der gebürtige Rudolstädter, der ab Dezember wieder in der Oberligamannschaft aktiv sein will, berichtet zum zweiten Mal von seinem Aufenthalt am Zuckerhut.

„Ich bin natürlich viel in der Schule, bereite den Unterricht vor oder lerne Portugiesisch. Ansonsten treibe ich in meiner Freizeit relativ viel Sport. Ich würde schon ganz gern mehr in der Stadt oder in den dazugehörigen Bundesstaat reisen. Aber man braucht dafür mindestens ein Wochenende und da ist es manchmal schwierig, sich Zeit zu nehmen. Außerdem ist es kompliziert, mit nicht so gutem Portugiesisch allein unterwegs zu sein.“

Gern würde er abends mal weggehen. „Aber das ist problematisch. Als ich hier angekommen bin, wurden die Maßnahmen wegen Corona verschärft. So wurden beispielsweise Bars nur mit zeitlicher Begrenzung geöffnet. Aber die Zahlen sind immer weiter angestiegen und die Corona-Lage hat sich weiter verschlimmert. Vor einem Monat gab es dann einen richtigen Lockdown“, berichtet der Rudolstädter. „Jetzt ist die Situation in Brasilien etwas entspannter, aber im Vergleich zu Deutschland immer noch problematisch“, berichtet er.

Sport geht gut am Strand

„Jede Bar war komplett überfüllt und alle Leute waren ohne Maske. Es war schon cool, das zu sehen. Aber ich konnte mich doch nicht dazu durchringen, in einer Bar zu sitzen. Der Respekt vor Corona ist groß und die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, erschien mir höher. Aber vielleicht geht das in den nächsten Wochen mal in einer Bar, die nicht so überfüllt ist.“

Rio ist ein Paradies für Sportler. Man kann hier alle Sportarten machen. „Ab und zu surfe ich, wenn die Wellen gut sind, bin im Skate-Park oder spiele Futjii Volley. Manchmal wandere ich oder laufe auf den superguten Strecken am Strand. Darüber hinaus gibt es viele Sportanlagen, auch mit Gewichten. Die befinden sich direkt am Strand und da hat man ein kostenloses Fitnessstudio.“

Fußball spiele Leo Gehrmann nicht. „Ich habe mich aber in einer Fujii Volley-Schule angemeldet. Man spielt praktisch Volleyball mit dem Fuß. Dies mache ich in der Woche zwei-, drei Mal. Das ist anspruchsvoll und macht Spaß. Man kann die Technik verbessern und lernt zudem neue Leute kennen“, so der Rudolstädter, dem es außerdem in der Schule gut gefällt: „Sie ist“, sagt er, „eine Traumschule: Man steht auf den Sportplatz und schaut auf die Statue – ein geiles Gefühl.“