Viele Spiele im Landkreis Saalfeld/Rudolstadt auf der Kippe

Rudolstadt Fußball: Kreisoberliga-Derby in Bad Blankenburg noch nicht von Absage betroffen

Der Schneefall in den letzten Tagen beeinflusst die geplanten Fußball-Punktspiele am kommenden Wochenende. Dabei bekommen selbst die Partien von Vereinen ein großes Fragezeichen, die eigentlich mit ihrem Kunstrasenplatz auf der sicheren Seite schienen. Aber sowohl in Rudolstadt als auch in Saalfeld geht auf diesen künstlichen Plätzen nichts, wurden sie von den Städten gesperrt.

Aber auch außerhalb des Landkreises sieht es nicht gut aus: Ob Oberligist FC Einheit Rudolstadt die weite Reise nach Ludwigsfelde, das immerhin gut 260 Kilometer von der Schillerstadt entfernt liegt, antreten muss, wird sich wohl erst am Freitag entscheiden. Vom Heimgegner am Samstag um 13 Uhr war schon zu hören, dass die Austragung der auf den Kunstrasen verlegten Partie schwierig würde. Dennoch bereitet sich die Mannschaft von Holger Jähnisch auf die Fahrt ins Brandenburgische vor. Auch wenn in der Woche nicht trainiert werden konnte, da die Stadtverwaltung die Plätze wegen der Witterungsbedingungen bis auf Weiteres sperren musste.

Bereits abgesagt wurde die Thüringenliga-Begegnung zwischen Eintracht Sondershausen und dem FC Saalfeld. Auch in diesem Fall hat die Stadtverwaltung Sondershausen ein Betretungsverbot für den Kunstrasenplatz verfügt, sodass das Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf ausfällt.

In der Kreisoberliga steht derweil das Kreisderby zwischen dem TSV Bad Blankenburg und der SG Schwarzatal aus Sicht der Landessportschule noch nicht auf der Kippe. „Von unserer Seite haben wir den Platz noch nicht gesperrt“, sagt Christian Müller, der Schulleiter. Doch die Einrichtung werde den Platz nicht räumen, da müsste der TSV ran und die Linie freischaufeln. Ob dann der Schiedsrichter das Spiel am Samstag um 14 Uhr bei den Platzverhältnissen anpfeift, stehe auf einem anderen Blatt.