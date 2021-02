Vier Leichtathleten aus dem Ilm-Kreis in der DLV-Bestenliste

In der aktuellen Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes finden sich diesmal nur vier Leichtathleten aus dem Ilm-Kreis, die damit zu den Besten Deutschlands in ihrer Altersklasse zählen. Die Corona-Pandemie hatte im letzten Jahr nur wenige Wettkämpfe erlaubt, das spiegelt sich nun auch in den Ergebnissen wider.