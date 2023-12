Vier Medaillen für Geraer Masters

Hannover/Gera Severine Zeitz bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften auf der Kurzbahn zweimal auf dem Podest

Einmal Silber und dreimal Bronze gab es für die Schwimmer des SV Gera bei den Deutschen Masters-Meisterschaften auf der Kurzbahn in Hannover. Über einen zweiten Platz durfte sich die 4x50 m-Lagen-Staffel der Frauen in der Altersklasse 100+ freuen. In der Besetzung Cosima Prax (Rücken), Nina Siering (Brust), Marina Moser (Schmetterling) und Severine Zeitz (Freistil) musste sich das Geraer Quartett in 2:07,02 Minuten nur der SG Schwimmen Münster beugen.

Severine Zeitz gleich zweimal auf dem Podest

Gleich doppelt aufs Podest schaffte es Severine Zeitz in der AK 40. Die einstige Masters-Weltmeisterin von 2012 über 100 m Schmetterling - damals schwamm sie in Italien noch als Severine Volkhammer - wurde über 100 m Schmetterling in 1:13,63 min und über 50 m Schmetterling in 31,83 s jeweils Dritte. Ebenfalls Bronze in einer Einzelentscheidung nahm Cosima Prax mit nach Hause. Die Weimarerin, die erst seit kurzem das Masters-Team des SV Gera verstärkt, durfte sich über Rang drei über 100 m Lagen der AK 20 in 1:07,51 min freuen.

Knapp das Treppchen verfehlte die 4x50 m-Freistil-Staffel der Frauen in der AK 100+ als Vierte. Die Holzmedaille gab es auch für Cosima Prax über 100 m Rücken in 1:06,56 min. Unter die ersten Sechs schafften es zudem Severine Zeitz über 200 m Freistil und Cosima Prax über 50 m Rücken als jeweils Sechste. Zum Geraer Aufgebot in Niedersachsen gehörten auch Erwin Joike, Dorian Rädisch und Kevin Pietsch.