Volkmar Lübeck prägt den Weimarer Radsport

Nicht in ganz so großer Runde wie vor zehn Jahren zu seinem 70., feierte eine Radsport-Größen Weimars, Volkmar Lübeck, kürzlich sein 80. Geburtstag. Glückwünsche dazu gab es natürlich auch von zahlreichen Vereinsmitglieder der Weimarer Radlöwen.

Erich Volkmar Lübeck, Rufname Volkmar, ist seit 1992 Mitglied des Radfahrvereins 1990 „Die Löwen“. Bereits 1996 wurde er in leitende Tätigkeiten des Vereins gewählt, in der Funktion des Schatzmeisters. Seitdem ist Volkmar Lübeck ohne Unterbrechung im Vorstand beziehungsweise im erweiterten Vorstand aktiv. Er war von 2001 bis 2011 auch 1. Vorsitzender des Vereins und prägte ihn somit maßgeblich. Unter seinem Vorsitz wurde die kontinuierliche und systematische Leitung des Vereines fortgeführt. In dieser Zeit konnten verstärkt junge Vereinsmitglieder in die Vorstandsarbeit einbezogen und somit der Kontakt zu allen Altersgruppen von Radsportbegeisterten durchgängig hergestellt werden.

Die Mitgliederzahlen haben durch seine zielstrebige, kritische, kameradschaftliche und sachkompetente Arbeit beständig zugenommen. Die Zahl der aktiv an sportlichen Veranstaltungen teilnehmenden Mitglieder hat ebenfalls von Jahr zu Jahr Zuwachs erfahren. In seiner Tätigkeit als Pressewart der „Löwen“ konnten die Publikationen in den Medien ausgeweitet und so das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit gestärkt werden. Die Arbeit mit den Sponsoren und mit den öffentlichen Ämtern wurde durch ihn intensiviert und gepflegt, auch in seinem stolzen Alter unterstützt Volkmar immer mit einem wertvollen Hinweis aktuelle Entscheidungen.

Als ehrenamtlicher Helfer war Volkmar Lübeck auch über viele Jahre bei der „Internationalen Thüringen-Rundfahrt“ der U 23, sowie bei der „Internationalen Thüringen-Rundfahrt“ der Frauen als Leiter des Rennbüros im Einsatz. Bei der „Internationalen Hessen-Rundfahrt“ war er ebenfalls ehrenamtlich als Protokollchef tätig. Seit vielen Jahren ist Volkmar Lübeck auch aktiv im Stadtsportbund Weimar mit dabei. Unter anderem hat er den Neubau der Dreifelderhalle am Wimaria-Stadion, der Asbachhalle, die mittlerweile 15 Jahre auf dem Buckel hat, ehrenamtlich als Baucontroller begleitet.

„Wir danken Volkmar außerordentlich für sein unvergleichbares Engagement für den Thüringer Radsport und seine Tätigkeit für unseren Verein im Besonderen. Wir wünschen ihm vor allem Gesundheit, sowie eine schöne Geburtstagsfeier im Kreise seiner Familie und Freunde“, lauteten die Glückwünsche vom Vorstand der Weimarer Löwen.