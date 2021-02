Volleyball: Blue Volleys Gotha vor nächstem Doppelspieltag

Es geht derzeit Schlag auf Schlag für die Gothaer Zweitbundesliga-Volleyballer. Fünf Partien in zwei Wochen müssen die Blue Volleys Gotha wegen etlicher Nachholspiele austragen, ein echter Härtetest. Am Samstag kommen die FT 1844 Freiburg und einen Tag später der TSV Mühldorf in die Thüringer Residenzstadt.

Wenn die bisherige Siegesserie weiter so anhält, nehmen die Blue Volleys diese Belastung jedoch gern auf sich. Gab es doch an den vergangenen zwei Wochenenden in drei Spielen drei Siege zu feiern. Nun hofft man im Gothaer Lager natürlich darauf, diese Serie fortzusetzen. Doch diesem Wunsch haben die Spielansetzer auch diesmal hohe Hürden entgegen gesetzt.

Erste Hürde ist am Sonnabend ab 19 Uhr die FT 1844 Freiburg. Das Hinspiel gewann Gotha knapp mit 3:2. Die Breisgauer sind seit 20 Jahren fester Bestandteil der Liga und haben über viele Jahre das Niveau dort mitbestimmt. In den vergangenen beiden Jahren entging die FT allerdings jeweils nur knapp dem Abstieg. Doch in dieser Saison muss mit ihnen wieder gerechnet werden. Das musste am vergangenen Spieltag auch der Tabellenzweite Grafing bei seiner 1:3-Niederlage in Freiburg schmerzlich zur Kenntnis nehmen.

Wiedersehen mit Ex-Gothaer Mauri Kurppa

Wie die Gothaer verfügen auch die Freiburger mit Paul Botho über einen sprunggewaltigen Diagonalangreifer. Auch auf den Außenpositionen haben die Gäste neben Routinier und Kapitän Marcus Gensitz weitere gute Alternativen. Überhaupt kann die Freie Turnerschaft auf einen großen Kader zurückgreifen. Gelenkt wird das Ganze vom in Gotha noch bestens bekannten Zuspieler Mauri Kurppa. Er war nach dem Gothaer Wiederaufstieg in der Saison 2018/19 mit seiner Spielweise ein wichtiger Rückhalt der Mannschaft. Nach einem Jahr in der schwedischen Liga verpflichteten die Breisgauer den Finnen vor dieser Spielzeit.

Zweiter Gegner ist am Tag darauf ab 15 Uhr der TSV Mühldorf. Damit kommt es nur eine Woche nach dem Spiel der Gothaer in Mühldorf zum Rückspiel. Es ist eine Nachholbegegnung, da das Hinrundenspiel wegen Corona ausgefallen war. Bei den Mühldorfern ist nach dem 0:3 davon auszugehen, dass sie auf sofortige Revanche brennen. Die Mittel gegen deren schnelle Spielweise sind die gleichen, die die Blue Volleys schon dort erfolgreich angewendet hatten. Viel Druck mit dem Aufschlag ausüben und ein beweglicher, aggressiver Block. Diese Taktik hat bei den Oberbayern im Hinspiel für Respekt gesorgt und sie zu ungewohnt vielen Fehlern gezwungen. Man darf deshalb gespannt sein, mit welchen Mitteln die Gäste dem Gothaer Spiel diesmal begegnen wollen.