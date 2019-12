Volleyball-Bundesliga der Frauen: VfB Suhl gelingt Befreiungsschlag, Erfurt ernüchtert

Kaum hatte sie den Matchball mitten hinein ins Suhler Glück vollendet, war Claudia Steger noch einmal richtig in einer „Extraschicht“ gefordert. Programmhefte lagen ausgebreitet vor ihr, Trikots wurden ihr hingehalten. Rundherum zahlreiche leuchtende Augen der Kinder, die ein Autogramm der VfB-Außenangreiferin haben wollten – und bekamen, bis auch der letzte Wunsch erfüllt. An einem Abend wie diesem hätten die Suhlerinnen wohl noch Stunden auf dem Feld zubringen können. Das Lächeln wäre nicht aus dem Gesicht gewichen.

„Was soll ich sagen. Es ist ein riesengroßer Stein, der uns vom Herzen gefallen ist“, sagte die 29-Jährige. Minuten zuvor hatte die „Ur-Wölfin“ der Suhler den hoffnungsvoll zum Thüringenderby angereisten Erfurterinnen den finalen Stich versetzt. Nach anderthalb Stunden machte sie den 3:0 (20, 17, 19)-Erfolg im elften Duell der Thüringer Bundesligisten klar. Der erste Saisonsieg für die Suhlerinnen, eine Befreiung und ein Dämpfer für die Schwarz-Weiß-Damen, die sich nach dem Überraschungssieg gegen Aachen (3:2) einiges ausgerechnet hatten. In drei Sätzen mussten sie jedoch die Überlegenheit der Einheimischen vor 1300 Zuschauern anerkennen.

Stegers Matchball besaß Symbolkraft. Für den Willen der Suhlerinnen, das dringend nötige Erfolgserlebnis dieser schwarzen Hinrunde erzwingen zu wollen. Und für das Spiel selbst. Die Hand vom Block war noch dran, Libera Michelle Petter streckte sich. Vergebens, um den länger und länger werdenden Ball noch zu erwischen.

Des einen Triumph , des anderen Tragödie. Während Suhl hüpfte und den ersten Saisonsieg bejubelte, als wäre es der klargemachte Einzug in die Playoffs gewesen, saßen die Erfurterinnen geschlagen auf dem Boden. Immerhin konnte der Vorletzte für sich beanspruchen, jede Karte gezogen zu haben, um im Kellerduell selber die Nadelstiche zu setzen.

Die Trümpfe aber besaß Suhl. Nicht zuletzt mit Zuspielerin Taylor Bruns, die wie Cassidy Pickrell bei Erfurt zur herausragenden Spielerin der Partie gekürt wurde. Und genauso mit Claudia Steger. Wenn Gefahr bestand, dass der forsch beginnende Gast aufzumucken drohte, platzierte sie einen ihrer Angriffsschläge. Erfurt mühte sich immerzu, kam jedoch nicht heran, um Suhl ins Wanken zu bringen.

„Suhl hat super gespielt und, wie ich finde, auch etwas gezockt. Manchmal haben wir darauf keine Lösung gefunden“, sagte Erfurter Kapitänin Jennifer Pettke. Wie Zuspielerin Clarisa Sagardia strich sie das super Aufschlagsspiel hervor, mit dem Suhl „kontinuierlich Druck ausübte“.

Noch zu Beginn aber schien es, als wollte Pettke und Co. auch diesmal wesentlich mehr gelingen. Als könnten sie Suhl wie beim Vorjahres-3:0 an gleicher Stelle überraschen. Insbesondere Cassidy Pickrell dokumentierte im ersten Satz das gewachsene Selbstvertrauen mit entschlossenen Angriffsschlägen. Der Erfurter Sechser sah seine Chance: 6:3, 11:6, 14:10. Es lief. Bis Claudia Steger antwortete. Zunächst mit ihrem Schlag gegen den Block und einem Ass durch Netzroller zum 11:14 und 12:14 leitete sie die Wende ein und brachte ihr Team später per Doppelschlag zum 19:18 und 20:20 erstmals in Front. Der Anfang vom Ende für die Erfurterinnen, die sich fortan immer in Rückstand sahen.

„Wir konnten den Druck nicht aufrechterhalten und das schnelle Spiel Suhls nicht unterbinden“, analysierte Erfurts Trainer Florian Völker. Die Niederlage schmerzte. „Es tut weh, weil wir besser spielen wollten“, meinte er, während die Suhler ihren Sieg feierten und gleich mal zur Aufholjagd bliesen.

Der Erfolg soll erst der Anfang sein. „Die Rückrunde liegt vor uns. Ich glaube zu hundert Prozent, dass wir die Play-offs noch schaffen“, kündigte Claudia Steger weitere Taten an. Jetzt, nach der großen Befreiung.

Kommentar: Wiedersehen macht Freude