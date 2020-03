Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volleyball: Ein unerklärlich verschlafener Start

Nein, so richtig könne er sich das jetzt auch nicht erklären. Sagt Philipp Heinemann und zuckt die Schultern in die Höhe. Er und seine Volleyballer des SVV Weimar hätten da dieses blöde Problem. „Wir kommen einfach nicht gut in die Spiele. Wir sind nicht wach, nicht aggressiv genug“, sagt er. Nun, ein paar Ohrfeigen reihum im Kreis vorm ersten Ball würden vielleicht helfen. Heinemann lacht. Gute Idee.

Gegen den SV TU Ilmenau wollte man dreifach punkten, also einen Heimsieg einfahren mit höchstens einem Satzverlust. Vorab: Das ging schief. Die ersten beiden Spielabschnitte sind lediglich die Gäste putzmunter, Weimar unterliegt mit 18:25 und 21:25. Und dann kommt’s zum Déjà vu zur Vorwoche. Wieder kämpfen sich die Goethestädter zurück, gleichen aus zum 2:2-Satzstand. Ein Lob hat Heinemann für einen noch jungen Mann parat: Zuspieler Marvin Krüger. Dessen Auflagen seien zwar nicht immer punktgenau gekommen – aaaaaaaber: „Er hat ein paar Blocks gebracht, die uns aufgeweckt haben. Er hat Mentalität in unser Spiel gebracht“, sagt er. Und siehe da, nun läuft’s. Im fünften und letzten Satz liegen die Weimarer dann wieder hinten; und wie: 8:14, Aufschlag Ilmenau. „Was dann passiert ist, habe ich so noch nie erlebt“, sagt Heinemann. Seine Weimarer wehren den Matchball ab – und legen eine Serie bis zum eigenen 16:14 hin. So werden es zwei Siegpunkte, die helfen, den angestrebten vierten Platz zu zementieren. Genau da gehöre man auch im Selbstverständnis hin, erläutert Heinemann.

Mehr wolle man auch gar nicht anstreben. Die Regionalliga, die könne man gar nicht stemmen. „Dazu sind wir als Mannschaft zu alt. Es braucht mehr als die 35- bis 40-Jährigen. Es braucht mehr Nachwuchs“, sagt Heinemann. Der fällt aber eben nicht vom Baum, der muss entwickelt werden. Einer wie Marvin Krüger sei ein schönes Beispiel – nur es bedarf eben mehr davon. Und so lange es da keine Besserung gibt, wird man die Thüringenliga als sein Zuhause nennen, will dort im oberen Drittel mitmischen.

Dass es für ganz da oben auch nicht reicht, stellt die anschließende Partie gegen Spitzenreiter VC Gotha II unter Beweis. Zu müde, zu abgekämpft ist man vom Duell gegen Ilmenau da schon gewesen – und verliert klar mit 0:3.

Drei Partien sind es noch bis zum Saisonende. Dreimal habe man noch die Gelegenheit, zu punkten. Weiter geht’s am Samstag ab 11 Uhr in Schmalkaden. Die sind Zweiter. Da hat man gar keine Chance, als von Beginn an hellwach zu sein ...