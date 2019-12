Volleyball: Temperamentsausbrüche in der Panndorfhalle

Rhythmischer Beifall für den Gastgeber von immerhin gut 300 Besuchern - solche Temperamentsausbrüche erlebt die Geraer Panndorfhalle nicht allzu oft.

Am Donnerstagabend war es wieder einmal so weit. Beim Volleyball-Länderspiel der U 17-Mädchen zwischen Deutschland und Frankreich ließ die Atmosphäre nichts zu wünschen übrig. „Wir scheinen den Geschmack der Geraer getroffen zu haben, die trotz Weihnachtsmarkt und Hirschbar an einem Wochentag so zahlreich hier erschienen sind. Wir hatten nur drei Wochen Vorlaufzeit, um alles zu organisieren. In Zusammenarbeit mit der Stadt hat alles geklappt. Wir hatten viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz“, freute sich Karsten Eichler, der Präsident des Geraer Volleyballclubs.

Besonders lobte er das Engagement von Günter Eck. „Ohne ihn wäre das nichts geworden. Seinem Engagement ist dieses Spiel zu verdanken. Als einziger Verein in Thüringen haben wir uns um die Austragung beworben“, erklärte er.

Auch GVC-Nachwuchsleiter Dirk Stüllein war begeistert. „Das war ein gelungener Abend mit vielen umkämpften, spannenden Bällen, die den Volleyball ausmachen. Für den Geraer VC war es eine Chance, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die haben wir genutzt“, meinte der Sportlehrer von der Lusaner Regelschule 4, der jüngst im Erfurter Augustinerkloster bei der alle fünf Jahre stattfindenden gemeinsamen Veranstaltung des Thüringer Kultusministeriums und des Landessportbunds mit der GutsMuths-Ehrenplakette ausgezeichnet wurde.

Sportlich sah lange Zeit alles nach einem schnellen Ende aus. Nach mit 23:25 und 22:25 verlorenen Sätzen drohte der DVV-Auswahl eine Drei-Satz-Niederlage. Doch die Mannschaft von Trainer Jens Tietböhl, die sich wie Frankreich gerade in der Landessportschule in Bad Blankenburg auf das Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft vom 6. bis 12. Januar in Portugal vorbereitet, rappelte sich noch einmal auf, woran auch die Zuschauer in der Panndorfhalle mit ihrem lautstarken Klatschen ihren Anteil hatten.

Da spürte man doch die in der Stadt schlummernde Volleyball-Tradition, die einst der Weltmeister von 1970, Wolfgang Webner und die Zweite der Olympischen Spiele von Moskau 1980, Barbara Czekalla begründet hatten und die heute von Linus Weber fortgeführt wird, der allerdings den Sprung in den Nationalmannschaftskader für das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin Anfang Januar knapp verpasst hatte.

Nach einem 3:8-Rückstand rappelten sich die U 17-Talente der Bundesstützpunkte auf und gewannen den dritten Durchgang ebenso wie den vierten mit 25:21, woraufhin Hallensprecher Günter Eck den Zuschauern zurief: „Weihnachten kann warten!“ Im Tiebreak ging dem DVV-Team dann allerdings doch etwas die Luft aus. Das 9:15 besiegelte die 2:3-Niederlage des deutschen Nachwuchses.

Günter Eck war dennoch sehr zufrieden: „Es hat Spaß gemacht zuzusehen. Die Mädchen haben schon viel Übersicht bewiesen und die Zuschauer sind toll mitgegangen. Dafür hat sich der immense Aufwand in den letzten drei Wochen gelohnt“, strahlte der Altmeister, der im Januar seinen 75. Geburtstag feiern wird.

Auch Bundestrainer Jens Tietböhl zog ein positives Fazit: „Wir haben uns emotional nach dem 0:2-Rückstand zurückgekämpft, am Ende aber wieder zu viele Eigenfehler gemacht, um gewinnen zu können. Mit einer so tollen Atmosphäre hier in der Halle habe ich nicht gerechnet. Wir kommen gern wieder.“