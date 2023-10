Schwarz-Weiß nimmt Spitzenplatz ins Visier

Erfurt. Der jüngste 3:0-Sieg über den TSV Flacht verleiht den Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt weiter Auftrieb.

Der Petersberg gefällt ihr, schon der Aussicht wegen. An den Blick von oben könnte sich Lara Darowski auch mit ihren Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß gewöhnen. Der Start in die zweite Bundesliga Pro sieht sich aussichtsreich für sie an: drei Spiele, drei Siege, nur ei­nen Satz abgegeben, Platz zwei. Der Sprung an die Spitze ist nah.

Schwung dafür nimmt vor allem auch Lara Darowski mit. Der jüngste 3:0-Sieg über den TSV Flacht verleiht weiter Auftrieb. Die Auszeichnung als wertvollste Spielerin beflügelt die Außenangreiferin zusätzlich. Es ist die erste für die 21-Jährige im Erfurter Trikot. Mit 16 Punkten machte sie im Angriff einen Un­terschied aus. Die Gründe für den ungefährdeten Sieg sah sie aber in anderen Elementen. „Wir haben in Annahme und Aufgabe dominiert“, fand sie und ergänzte: „Wir haben brutal gut aufgeschlagen.“

Der Weg ist frei, das bis ohne Satzverlust gebliebene Team der Sporthochschule Köln von Platz eins verdrängen zu können. Er führt über Grimma und Dresden. Es wird kein Selbstläufer. „Ich glaube, alle haben Bock, gegen uns zu gewinnen“, sieht sich Lara Darowski mit ihrem Team in der Favoritenrolle.

Die Essenerin hat mit 21 Jahren einen weiten Weg hinter sich. Drei Jahre Berlin, zwei davon dort bei der Talente-Schmiede des VC Olympia, der Sprung in die Junioren-Nationalmannschaft. Zwei Jahre durfte sie bei Vilsbiburg ins Training eines Erstligisten hineinschnuppern.

Sie bringt alle Voraussetzungen mit, den Sprung in die erste Liga zu schaffen, ist Florian Völker von den Fähigkeiten der Außenangreiferin überzeugt. Der Geschäftsführer der Schwarz-Weißen trainierte die 1,84 m große Angreiferin in den zurückliegenden Jahren in Vilsbiburg, ehe er nach Erfurt kam. Um den nächsten Schritt zu gehen, brauche sie Stabilität und Wettkampfhärte.

Gelegenheit für viel Praxis bietet der erste Doppelspieltag. Zum Auftakt geht es am Samstag zum Verfolger Grimma (18 Uhr), am Sonntag soll bei der Bundesstützpunkt-Auswahl des VCO Dresden (15 Uhr) der nächste Sieg gelingen. Erfurts Trainer Mateusz Zarczynski weiß um die Favoritenstellung, denkt aber Schritt für Schritt. Auch wenn sein Team in der Vorbereitung und im Regionalpo­kal gegen Grimma gewinnen konnte, warnt er: „Grimma ist ein Top-drei-Team.“ Er erwartet, dass seine Mannschaft kompakt als eine solche auftritt. Nicht nur, um an die Spitze zu klettern. Eine Woche vorm Pokal-Achtelfinale gegen Erstligist Wiesbaden (4.11., 18 Uhr) geht es darum, sich weiter Sicherheit und Selbstvertrauen zu holen.