Sieg gegen die Niederlande Volleyballerinnen erkämpfen sich ersten Sieg in Nationenliga

Rimini. In einem Marathonspiel haben sich die deutschen Volleyballerinnen ihren ersten Sieg in der Nationenliga erarbeitet. Die junge Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bezwang den Olympia-Vierten von 2016 aus den Niederlanden mit 3:2 (18:25, 25:18, 28:30, 25:23, 15:12).

Mittelblockerin Camilla Weitzel verwandelte in Rimini den zweiten Matchball zum verdienten Erfolg. Einen Tag nach der Auftaktniederlage gegen die Russinnen (0:3) war Außenangreiferin Lina Alsmeier mit 18 Punkten erfolgreichste deutsche Angreiferin. Koslowskis Mannschaft bestreitet am Donnerstag (10.00 Uhr) gegen Belgien ihre dritte Partie in dem Turnier.

