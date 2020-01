Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Abwehr- zum Turnierorganisator

Das wird ein spannender Jahresauftakt für alle Fans des Hallenfußballs. Mit den 26. Austragungen des Thüringer Hallenfußball-Masters in der Erfurter Riethsporthalle am morgigen Samstag und des Sonnenland-Cups in der Sömmerdaer Unstruthalle eine Woche später (beide ab 13.30 Uhr) warten hochklassig besetzte Turniere.

In seiner langen Tradition kann das Erfurter Masters unter anderem auf populäre Sieger wie Hertha BSC Berlin (1995), Slavia Prag (1999), Lilleström SK (2006), FC Carl Zeiss Jena und den FC Rot-Weiß Erfurt (beide je fünf Triumphe) in der Leichtathletikhalle, der Messehalle und der Riethsporthalle verweisen. In Sömmerda erinnert man sich dabei auch gern an die Gewinner FSV Sömmerda (1995/1997/2018), Union Berlin (2005), Schalke 04 (2008), AB Kopenhagen (2009) und natürlich die alten Thüringer Rivalen Jena (1999) und Erfurt (zwischen 2001 und 2017 mit neun Turniersiegen). Für die Ausrichtung und die Organisation ist von Anfang an der Sömmerdaer Ulrich Mappes verantwortlich. Der heute 55-Jährige wurde sechs Jahre bei Lok Leipzig zum Fußballer ausgebildet, ehe er von 1986 bis 1988 bei Robotron Sömmerda als Libero zusammen mit den Ex-Rot-Weißen Thomas Vogel, Hans Jürgen Kinne, Thomas Bertram und Torwart Wolfgang „Molly“ Benkert in der DDR-Liga spielte. Diese Liga war nach der DDR-Oberliga damals die zweithöchste Spielklasse. Nach Abstechern nach Nordhausen und Kölleda beendet er mit der politischen Wende seine Laufbahn und machte sich als Spielervermittler selbstständig. Nach dem erstem Kontakt mit dem Europäischen Fußball-Verband UEFA 1990 bei der U16-Europameisterschaft in Thüringen organisierte er viele Hallenfußball- und Hallenhandballturniere und spezialisierte sich auf hochkarätige Nachwuchsturniere mit führenden europäischen Clubs. Dafür wurde er vor vielen Jahren als einer von acht Deutschen zum UEFA Licensed Match Agent, später vom Weltfußballverband zum FIFA Match Agent ernannt und mit der Organisation von internationalen Freundschaftsspielen betraut. Mit diesem Fachwissen hat Mappes für das Erfurter Turnier mit dem FC Carl Zeiss Jena (3. Liga), FC Rot-Weiß Erfurt, ZFC Meuselwitz (beide Regionalliga), FC An der Fahner Höhe (Thüringenliga) und den Landesklässlern FSV Waltershausen, SV 08 Steinach und TSV Motor Gispersleben einen interessanten Titelkampf zusammengestellt. Auch in Sömmerda treffen mit Rot-Weiß Erfurt und Lok Leipzig zwei Regionalligisten mit Fahner Höhe, dem FSV Sömmerda (Landesklasse), Kölleda/Leubingen, SG FSV „Drei Gleichen“ Mühlberg, VfL Hüpstedt und VfB Artern (alle Kreisoberliga) aufeinander.